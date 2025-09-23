Spider-Man Brand New Day: Estas son las novedades de la película de Marvel

Nuevas escenas de Tom Holland para Spider-Man Brand New Day

Las imágenes filtradas del set de Spider-Man: Brand New Day muestran a un Tom Holland en su nuevo traje con un diseño más clásico y detalles que evocan los cómics originales. Además, se aprecian escenas de acción que prometen intensificar la trama.

Spider-Man Brand New Day

Escenas de prisión

Se muestran detalles inéditos de la producción y dejan ver pistas sobre el tono de la película. Cada toma aporta más emoción a lo que se viene para el héroe arácnido.

Set Spider-Man Brand New Day

Marvin Jones III será Tombstone

Esta nueva revelación apunta a ser uno de los mejores villanos que los fans esperan, pues aseguran que desempeñara un gran papel siendo uno de los mejores actores en darle vida a Tombstone y prueba de ello es Tobias Whale en la serie ‘Black Lightning’ de DC

Marvin Jones III será TOMBSTONE en Spider-Man Brand New Day

Se ha dado a conocer nuevas escenas del set de Spider-Man: Brand New Day, lo que ha generado gran expectativa entre los fans que esperan ver qué rumbo tomará esta nueva entrega. Pero el verdadero bombazo llegó con el anunció de que Marvin Jones III interpretará a Tombstone, uno de los villanos más imponentes del universo de Spider-Man. En los cómics, Tombstone cuyo nombre real es Lonnie Lincoln es un gánster con la piel dura como el mármol y fuerza sobrehumana, que gracias a su brutalidad y su ascenso en el crimen organizado de Nueva York, se ha convertido en uno de los enemigos más temidos de Peter Parker. Esta elección promete una versión intensa y fiel al espíritu del personaje.