Christian Nodal enfrenta acusaciones de falsificación de contratos: ¿Podría ir a prisión?

El cantante mexicano Christian Nodal se encuentra en el centro de una controversia legal con su ex disquera, Universal Music. La disputa, que comenzó en 2021, ha escalado a una acusación penal por presunta falsificación de contratos, con 34 demandas en su contra.

En noviembre de 2021, Nodal y sus padres, Silvia Nodal y Jesús González, presentaron una demanda contra Universal Music, buscando la titularidad de las canciones del artista. Sin embargo, la disquera alegó que los contratos presentados contenían firmas apócrifas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El 22 de septiembre de 2025, se llevó a cabo una audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde un juez de control evaluó las pruebas presentadas. En caso de que se confirme la falsificación de los documentos, Nodal y sus padres podrían enfrentar sanciones legales, que incluyen la posibilidad de prisión preventiva justificada.

Este proceso legal podría tener repercusiones significativas en la carrera de Nodal, ya que, de perder el caso, podría perder los derechos sobre su propia música. Además, la controversia ha afectado su imagen pública, generando incertidumbre sobre su futuro en la industria musical.

Hasta el momento, ni Nodal ni sus padres han emitido declaraciones públicas sobre el caso. Se espera que en los próximos días se determinen las acciones legales a seguir.