Shinova y Nina (Morgan) reinventan ‘El Presente’ y regresan a México para presentar esta reedición

Shinova presenta colaboración con Nina (Morgan) en "El Presente" Foto: Cortesía

La historia reciente del rock ibérico encuentra un nuevo capítulo con Shinova, banda vizcaína que no solo ha conquistado a su público en España, sino que ahora llega a México con un proyecto renovado: la reedición de su aclamado disco El Presente, convertido en El Presente… y los días que vendrán.

En entrevista, Gabriel de la Rosa, vocalista de Shinova, compartió que la idea de esta reedición nació casi de manera natural:

“Teníamos ganas de sacar material pronto, y con varias colaboraciones ya listas decidimos reunirlas todas en un solo proyecto. Como un regalo al público”, explicó.

Una de esas colaboraciones es particularmente especial: Nina de Juan, vocalista de Morgan, aporta su voz a Los días que vendrán, una canción profundamente emotiva para la banda.

Shinova presenta colaboración con Nina (Morgan) en "El Presente" Foto: Cortesía

“Era ella o nadie. Siempre supimos que esa canción debía ser con Nina. Su voz le da un brillo único, y desde las primeras tomas en el estudio se nos puso la piel de gallina”, confesó De la Rosa.

El proceso creativo contó con el apoyo del productor Manuel Colmenero, quien ayudó a definir qué partes cantaría Nina y cómo su estilo se integraría a la esencia de la banda. El resultado es una nueva versión cargada de melancolía y emoción, que amplifica la fuerza de la letra y la vuelve aún más universal.

Pero El Presente… y los días que vendrán no se limita a un solo dueto. En la reedición se suman artistas como Tanxugueiras, En Tol Sarmiento, Rafa Val (Viva Suecia), Iván Ferreiro y No Te Va Gustar, cada uno aportando un matiz distinto a canciones que ya habían calado hondo en la audiencia.

El disco, número uno en ventas en España, también se convirtió en refugio emocional durante tiempos inciertos. Para De la Rosa, su éxito radica en un mensaje sencillo pero poderoso:

“Es un disco que invita a disfrutar del presente. Muchas veces vivimos demasiado en el pasado o en el futuro, y olvidamos lo que tenemos enfrente. Este álbum nos ayudó a valorar el ahora”.

La llegada de Shinova a México no es casualidad. Tras su participación en el festival Sonoramex 2024, la respuesta del público fue tan positiva que la banda anhela regresar con estas nuevas versiones.

“Tenemos muchísimas ganas de volver. Sentimos que nuestra música puede conectar profundamente con la gente de México”, aseguró el vocalista.

Con esta reedición y sus futuras composiciones —que, aunque en secreto, ya están en marcha—, Shinova reafirma que la colaboración es también aprendizaje.

“Tocar con artistas diferentes es donde más se aprende. Cada colaboración nos transforma”, dijo De la Rosa.

Cuando se le pide resumir en una sola palabra lo que significa este proyecto, no duda:“Emoción”.