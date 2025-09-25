Vōx presenta “Hopeless”, un remix experimental de Ben Sloan que redefine la vulnerabilidad sonora

Vōx presenta remix experimental por Ben Sloan Foto: Cortesía

Más de una década después de haber compartido escenario en una gira con la banda WHY?, la cantante y compositora de art-pop vōx y el reconocido percusionista Ben Sloan (colaborador de The National y Moses Sumney) se reencuentran en un nuevo proyecto musical que promete cautivar tanto a seguidores de la experimentación sonora como a amantes del pop alternativo.

Se trata del remix de la canción “I Hope”, incluida en el más reciente álbum de vōx, All My Best Friends Are Ghosts. En esta reinterpretación, Sloan convierte la delicadeza del piano y las atmósferas electrónicas de la versión original en un viaje etéreo, cargado de trip-hop experimental, texturas exuberantes y ritmos intrincados.

“’I Hope’ se pregunta si podemos superar las limitaciones de la familia y la educación, ‘Hopeless’ responde con un rotundo sí”, explicó vōx al presentar el remix.

El tema marca el primer adelanto de su próximo EP All My Besties, que verá la luz el 15 de octubre de 2025. El proyecto reunirá reversiones a cargo de artistas como Blackbird Blackbird, Drum & Lace, Karen y los Remedios y LouLabelle, quienes aportarán su propio sello sonoro al universo de vōx.

Una artista que trasciende géneros

vōx ha consolidado una propuesta única que explora la vulnerabilidad, la neurodivergencia, la discapacidad y la resiliencia a través de paisajes sonoros que desdibujan las fronteras entre géneros. Su trabajo ha sido comparado con referentes como FKA Twigs y Caroline Polachek, debido a su profundidad emocional, voz envolvente y arriesgado sentido estético.

La artista ha recibido elogios de medios internacionales como BBC, KCRW, Vogue, NYLON, Consequence y Stereogum, además de haber cautivado audiencias en festivales de prestigio como Sónar Barcelona y MUTEK Tokyo, así como en cuatro noches históricas junto a Kraftwerk en Berlín, frente a más de 12 mil personas.

Con este remix de Ben Sloan, vōx abre un nuevo capítulo en su trayectoria, uno que reafirma su capacidad para reinventarse y conectar profundamente con las emociones humanas a través de la música experimental.