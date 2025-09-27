Doja Cat confirma su dualidad artística con ‘Vie’, un viaje ochentero entre el rap y el pop

Doja Cat lanza 'Vie' Especial

Doja Cat ha vuelto a demostrar por qué es una de las artistas más versátiles de la industria musical actual. Su nuevo álbum, titulado Vie, reafirma su capacidad de moverse con naturalidad entre dos mundos: el del rap incisivo y el del pop mainstream que la ha llevado a la cima global.

En este proyecto, la artista se sumerge de lleno en los sonidos ochenteros, con una producción a cargo de Jack Antonoff, quien imprime un sello pulido y arriesgado que la distingue de sus trabajos anteriores. Vie funciona como una oda al synthpop de la época, pero actualizado con la personalidad única de Doja Cat, que no teme experimentar con flows, estilos y registros.

El arranque del disco, desde Cards hasta Old Mine, es un desfile de “bangers” que muestran a una artista segura de su voz y su rango creativo. Sin embargo, el álbum no se plantea como un ejercicio lírico profundo, sino más bien como un viaje ligero donde Doja juega con sus papeles: entre la femme fatale y una mujer que ama sin prejuicios.

Doja Cat lanza 'Vie' Especial

Uno de los momentos más destacados es Acts of Service, que muchos fans han señalado como la heredera natural de Agora Hills, aunque con una vibra propia que mantiene el dinamismo del proyecto. Canciones como One More Time destacan en el segundo tramo del disco, aunque la fuerza inicial parece diluirse conforme avanzan los minutos.

La esperada colaboración con SZA generó altas expectativas tras el éxito mundial de Kiss Me More, aunque en esta ocasión la química no alcanza la misma intensidad. Aun así, se trata de un tema sólido que se integra bien en el concepto general.

Más allá de estas observaciones, Vie confirma el estatus de Doja Cat como una artista que no teme reinventarse. Su dominio del pop y del rap, sumado a la estética ochentera que impregna este trabajo, la coloca nuevamente en la conversación sobre las figuras más influyentes de la música contemporánea.

Doja Cat 'Vie' Especial

“No es un buen álbum, es un muy buen álbum”, dicen algunos críticos especializados. Y lo cierto es que, si se acepta a esta Doja Cat más relajada y menos preocupada por demostrar, Vie puede considerarse uno de los puntos más altos de su carrera.