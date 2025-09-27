Miguel Bosé iluminará Acapulco con su “Importante Tour”

Miguel Bosé en concierto Ni el sismo detuvo el show. (Daniel García)

La espera terminó: el ícono de la música en español Miguel Bosé vuelve a los escenarios mexicanos con su gira internacional “Importante Tour”. La cita está marcada para el sábado 27 de diciembre de 2025 en la Arena GNP Seguros de Acapulco, uno de los recintos más importantes del puerto y testigo de grandes noches musicales.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Bosé se ha consolidado como una de las voces más influyentes y transgresoras de la música iberoamericana. Ahora, regresa para compartir con el público un espectáculo que mezcla la fuerza de su inconfundible voz con una puesta en escena elegante, innovadora y cargada de emociones.

El repertorio incluirá clásicos que han marcado generaciones, como “Amante Bandido”, “Morena Mía”, “Nada Particular” y “Si tú no vuelves”, himnos que forman parte de la memoria colectiva de millones de personas alrededor del mundo.

Miguel Bosé en concierto en Acapulco Especial

La fecha en Acapulco forma parte de un recorrido que ha llevado al cantante por los principales escenarios de Latinoamérica y Europa, reafirmando su vigencia y el cariño de sus seguidores. Para el puerto, el concierto promete ser un momento inolvidable que cerrará el año con nostalgia, pasión y fiesta.

Los boletos estarán disponibles a partir del 1 de octubre a través de Boletomovil (en este enlace oficial o directamente en boletomovil.com) y en las taquillas de la Arena GNP Seguros.

Con esta presentación, Miguel Bosé reafirma su conexión con México, ofreciendo una noche para cantar, sentir y recordar que su música sigue tan vigente como el primer día.