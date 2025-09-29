Anuncian secuela de la película de Los Simpson

Poster de la secuela de Los Simpson (@thesimpsons/instagram)

Este lunes, mediante sus redes sociales, publicaron un poster donde se confirmó la secuela de Los Simpson, programada para el 23 de julio de 2027.

Esta continuación llega 20 años después de la primera adaptación en la pantalla grande, la cual se estreno en 2007 y fue un gran exito para la franquicia.

Sin embargo, a pesar de seguir en emisión, la serie ha disminuido sus fans debido a que muchos indican que la calidad de la misma ha caido considerablemente.

Con esta segunda oportunidad, Los Simpson buscarán volver a cautivar a los espectadores con una nueva aventura.