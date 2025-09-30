Ángela Aguilar se despide de ‘Micky Hair’ con mensaje en redes sociales

Ángela Aguilar y Micky Hair En su mensaje recordó los momentos personales vividos con el estilista, quien fue asesinado este 29 de septiembre en Polanco

Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como ‘Micky Hair’, fue conocido por ser estilista de personalidades del medio artístico mexicano, entre ellas, Ángela Aguilar, quien ya expresó sus condolencias tras su muerte. La cantante utilizó sus redes sociales para dar un último mensaje para reconocerle su trabajo profesional y el acercamiento personal que tuvieron.

El mensaje de Ángela Aguilar para Micky Hair

En su cuenta oficial de Instagram, Aguilar dedicó unas palabras para ‘Micky Hair’ asegurando que guardará siempre su recuerdo y las experiencias compartidas.

Mensaje de Ángela Aguilar en redes sociales La cantante mexicana expresó sus condolencias tras la muerte de Micky Hair.

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante.

Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa.

Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar." fuer el mensaje que compartió.

El asesinato de Micky Hair frente a su local en Polanco la noche de este lunes 29 de septiembre ha captado la atención mediática no sólo por la violencia del crimen, sino por las circunstancias y hechos que quedan por esclarecer.

El estilista había presentado ya una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por presuntas amenazas. Además, se ha destacado recientemente en redes sociales su amistad con Diana Esparragoza, nieta de “El Azul” Esparragosa, fundado del Cartel de Sinaloa.