Yuma transforma el desamor en arte con su nuevo sencillo “La respuesta incorrecta”

“La Respuesta Incorrecta”, de Yuma un tema que convierte los errores del corazón en himnos de autenticidad. Foto: Cortesía

Vulnerabilidad y rebeldía se encuentran en la nueva propuesta de Yuma, artista latino en ascenso que presenta “La Respuesta Incorrecta”, un tema que convierte los errores del corazón en himnos de autenticidad.

Conocido por su característico estilo de “tropical oscuro”, Yuma fusiona raíces cubanas con la energía de Los Ángeles, dando vida a un sonido híbrido que viaja entre el trap urbano, el pop/rock melancólico y el reparto cubano. El sencillo se acompaña de un visualizer dirigido por CSPR y David Williams, donde la caminata nocturna de Yuma por las calles desoladas de Los Ángeles refleja la soledad y la introspección que marcan esta etapa de su vida.

“Esta canción nace de una experiencia muy personal, de esos momentos donde sabes que alguien no es lo mejor para ti, pero aun así lo eliges. Todos tenemos nuestra respuesta incorrecta en el amor”, confiesa Yuma.

El tema fue producido junto a Dimelovibes y Gatillo, productores clave en su propuesta musical, logrando un balance entre lo bailable y lo melancólico, con guitarras melódicas y beats urbanos que transmiten fuerza y vulnerabilidad a la vez.

Con este lanzamiento, Yuma no solo reafirma su autenticidad artística, sino que también consolida el camino iniciado con su EP “Detrás de Mi Ventana”, que lo posicionó en playlists editoriales y charts como el Local Pulse de Miami, además de darle reconocimiento con temas como “Tatuajito”, “Mi Mamá Me Dijo” y “Mentiras”.

“La Respuesta Incorrecta” está disponible en todas las plataformas digitales.