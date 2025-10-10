BUDAYA & cero39 presentan un viaje electrónico donde el mar se divide y las almas se encuentran

BUDAYA se une al productor y músico bogotano Fredy Mauricio Alvarez A.K.A CERO39 para presentar “La Punta” Foto: Cortesía

La dupla mexicana BUDAYA se une al productor y músico bogotano Fredy Mauricio Alvarez A.K.A CERO39 para presentar “La Punta”, una pieza que fusiona electrónica, pulsos tropicales y espíritu world music, atravesada por una hipnótica línea de guitarra de inspiración afro-antillana que marca el ritmo de un oleaje sonoro envolvente.

Escrita en Punta Cometa, Oaxaca, lugar donde el océano se parte en dos corrientes que se separan y vuelven a encontrarse, “La Punta” convierte el paisaje en metáfora: el deseo, la distancia y las fuerzas invisibles que conectan dos almas se transforman en música.

Con versos simples y repetitivos que funcionan como un mantra, la canción navega entre brumas, fisuras y mareas, guiando la voz aterciopelada que recuerda a un bolero, por una búsqueda constante “de punta a punta”.

El resultado es un tema que invita al movimiento y a la contemplación, donde la geografía se mezcla con el baile, y el destino con el ritmo. Un viaje electrónico donde el mar se divide y las almas se encuentran.

BUDAYA se une al productor y músico bogotano Fredy Mauricio Alvarez A.K.A CERO39 para presentar “La Punta” Foto: Cortesía

“La Punta” confirma la capacidad de BUDAYA para explorar nuevos territorios sonoros y sumergirnos en un viaje emocional cargado de texturas, beats y atmósferas únicas. Esto se demostrará en su nuevo álbum de colaboraciones, del cual ya escuchamos su reversión junto a Ely Guerra de "Tengo Frío“.