Fallece la leyenda del cine Diane Keaton a los 79 años: esto es lo que se sabe

Fallece Diane Keaton a los 79 años Especial /AP

Los reflectores de Hollywood se apagan este sábado para darle el último adiós a la actriz estadounidense Diane Keaton, quien falleció hoy a los 79 años, de acuerdo con información oficial de su familia a través de un portavoz, citando respeto a su privacidad en este momento difícil.

La familia aún no da a conocer la causa del fallecimiento, no obstante, se sabe que el deceso tuvo lugar en California. A Keaton le sobreviven sus dos hijos adoptivos, Dexter y Duke, quienes formaban parte esencial de su vida privada.

Una carrera prolífica en el cine

Nacida como Diane Hall el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, adoptó el apellido Keaton (el apellido de soltera de su madre) para su carrera artística. Durante más de cinco décadas, se convirtió en un símbolo de versatilidad cinematográfica, mezcla de comedia, drama y una presencia tan original como inolvidable.

Desde sus primeros años, Keaton demostró interés por las artes escénicas. Empezó en teatro y poco a poco saltó a la gran pantalla.

Uno de sus papeles más significativos fue el de Annie Hall (1977), dirigida por Woody Allen, el cual ganó el Oscar a Mejor Actriz y se convirtió en un punto crucial en su carrera.

También tuvo colaboraciones cercanas con Allen, desempeñándose en comedias introspectivas e incluso incorporando elementos de su estilo personal al cine.

Asimismo, interpretó papeles memorables en The Godfather (y sus secuelas), The First Wives Club, Father of the Bride, Something’s Gotta Give, entre otros. Además, incursionó en la dirección con proyectos como Hanging Up (2000).

Aunque su partida deja un vacío en la pantalla y el corazón de los amantes del cine, su obra seguirá viva. En paz descanse.