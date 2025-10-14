Esta era la última voluntad de Fede Dorcaz: así reaccionó su familia

Fede Dorcaz: esta fue la última voluntad del artista

El reciente asecinato del influencer y cantante, Fede Dorcaz, ha conmocionado no solo a sus fans, sino a toda la sociedad mexicana quien cuestiona severamente la segurad en México. Entre rumores y la decena de versiones que han surgido al rededor del caso, una revelación intima por parte de su familia ha conmovido en redes sociales: antes de morir, Fede dejó un deseo claro, sencible y lleno de significado.

Familia de Fede Dorcaz pide justicia

Aunque los detalles oficiales aún no ha sido completamente esclarecidos, se sabe que Fede fue asesinado en circunstancias que aún provocan especulación; sin embargo, su familia ha decidió dar a conocer cual fue la última voluntad del artista y, a su vez, lanzar una súplica a sus seguidores y al público en general.

Contrario a lo que podría pensarse, la última voluntad de Dorcaz no era un pedido extravagante: la familia afirma que él quería que sus restos descanzaran en su natal Argentina, una solicitud simple, pero con un significado profundo, que además no ha podido ser cumplida.

Al compartirlo públicamente, los familiares del cantante no sólo buscan respeto hacia su memoria, sino también ejercer presión en las autoridades mexicanas para que el caso sea investigado de forma agil y con transparencia.

Familia de Fede Dorcaz recauda dinero

La familia de Fede hizo un llamado público: piden que no se olvide su nombre, que se esclarezca el crimen y que se haga justicia. Quieren que el país no recuerde este hecho solo como “algo viral”, sino como el asesinato de un un hombre inocente, con sueños.

Recientemente, por medio de la plataforma Go Fund Me, la familia de Fede Dorcaz recibe donaciones de la gente que desee cooperar para alcanzar la meta de 30 mil euros (643 mil 996 pesos mexicanos), para apoyar su causa. Hasta el momento de redactar esta nota, solo se ha recaudado el 65%.