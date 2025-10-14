La Granja VIP México: Decenas de polémicas y Alfredo Adame durmiendo con vacas en su estreno

Alfredo Adame duerme con vacas y otras polémicas de La Granja VIP

La Granja VIP arranca con todo: Adame al granero y bombazos desde el día uno

¡Haz lo tuyo, Alfredo! Desde su debut el domingo 12 de octubre, La Granja VIP México prometió drama, risas y enfrentamientos, y hasta ahora, vaya que ha cumplido. El reality de TV Azteca reunió a 16 celebridades, muy diferentes entre sí, bajo un mismo techo rural donde dormir con vacas ya es parte del plan.

Sin duda alguna, uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando Alfredo Adame fue nombrado peón y enviado al granero, lo que desató risas, sarcasmo y tensión entre los participantes por la personalidad explosiva del actor.

¿Por qué Alfredo Adame durmió con una vaca?

Al momento de hacerse oficial que él, junto con Manola Díez, César Doroteo (Teo) y La Bea, serían los primeros peones del reality, Alfredo Adame no se contuvo. Con sarcasmo y reproches, soltó una expresión fuerte al enterarse de su destino, lo cual generó incomodidad y levantó una que otra ceja entre sus compañeros.

La dinámica de la “cadena de salvación” fue la responsable: los participantes se “salvan” unos a otros y los que quedan al final terminan en el granero, sin acceso al baño, cuartos ni comodidades, viviendo junto al establo.

Entre vacas y confidencias

Ya instalado, Adame, con el humor ácido que lo caracteriza, le susurró a las vacas: “prefiero estar con ustedes que con toda esa bola de gente mala”. Esto, mientras el elenco iniciaba sus días en la casa principal llenos de comodidades.

Sin duda alguna, este icónico momento en la vida del también presentador de televisión, se volvió viral, generando memes y bromas que enmarcaron el momento.

Más allá del granero: tropezones, apodos y peleas

“Violezar” y la burla contra Eleazar Gómez

Con menos de 48 horas dentro del reality, lo único que Alfredo Adame no ha hecho es dejar de ser él. Su personalidad sin filtros no dudó en lanzar uno de los que me atrevería a decir que será de sus dardos más polémicos.

Durante una prueba de El Capataz, la producción exhibió que Eleazar Gómez hizo trampa y lo sancionó. Adame, muy astuto, le puso el apodo “Violezar”, haciendo alusión a su pasado judicial.

La polémica explotó en redes: algunos lo criticaron por “meterse” en temas delicados, otros festejaron que no se guardara nada. Lo que es seguro es que: polémica = rating.

Manola Díez vs Carolina Ross: una piña y mucho carácter

Dentro del grupo de peones, una fruta detonó el primer encontronazo serio: en la mañana, Manola Díez le reclamó a Carolina Ross por “no cooperar” al pelar una piña. Ross respondió con algo como “solo estaba existiendo”, lo que hizo que Díez explotara:

“¿Existir? Aquí se viene a jalar, ¿sale?”

El fragmento fue captado en la transmisión 24/7 y se volvió tendencia casi de inmediato, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la jornada.

