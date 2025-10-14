El anuncio del fallecimiento de DÁngelo sucedió la mañana de este martes Especial

La industria musical una vez más vuelve a estar de luto debido a la partida de D’Angelo, uno de los pilares del neo-soul y artista cuya voz redefinió el R&B en las décadas recientes. La familia del m´pusico dio a conocer la noticia la mañana de este 14 de octubre de 2025, en la que anunicó que Michael D’Angelo Archer falleció a los 51 años tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas.

La mpusica de D’Angelo se consolidó con un estilo profundo, emocional y con raíces en el soul, el funk y el gospel. Desde su álbum debut Brown Sugar (1995), hasta su obra maestra Voodoo (2000), su btalento poico a poco se fue convirtiendo en un referente para los músicos de este género.

¿Quién fue D’Angelo?

Nacido en Richmond, Virginia, el 11 de febrero de 1974, D’Angelo mostró su afinidad por la música desde niño, sumergiéndose en el piano y la iglesia familiar. Su ascenso profesional comenzó participando en la supergrupo Black Men United con el tema “U Will Know” (1994).

Su debut, Brown Sugar fue un éxito inmediato: platino, nominaciones al Grammy y reconocimiento como uno de los nombres emergentes del R&B. El impacto se reafirmó con Voodoo, que no solo alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200, sino que le valió reconocimientos prestigiosos.

En sus años posteriores, su arte evolucionó, incluso con pausas que reflejaban batallas personales. Pero en 2014 lanzó Black Messiah, otro hito en su discografía y prueba de que su música seguía vigente.

Colaboró con figuras como Lauryn Hill (en “Nothing Even Matters”) y The Roots, y fue parte del colectivo Soulquarians.

La familia comunicó que D’Angelo luchó durante un tiempo prolongado contra el cáncer, y pidió respeto por su privacidad en estos momentos difíciles.

En el obituario, su familia lo definió como “la luz brillante de nuestra familia que ahora apagó su luz en esta vida” y expresaron gratitud por el legado musical que deja atrás.