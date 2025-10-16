Ace Frehley, ex-guitarrista de Kiss sufre hemorragia cerebral

Ace Frehley Ace Frehley. Uno de los miembros originales de KISS se encuentra en una situación delicada de salud, aunque algunos reportes lo han dado por muerto incorrectamente.

El mundo internacional de la música está en consternación con la situación de Ace Frehley, el ex guitarrista de Kiss, quien se encuentra en una situación delicada de salud tras sufrir un derrame cerebral. Previamente, ya había cancelado las fechas de su gira este 2025.

Ace Frehley no está muerto, sufrió derrame cerebral

De acuerdo con información del medio especializado TMZ, Frehley se encuentra todavía con vida, pero en una situación delicada de salud debido a un derrame cerebrla.

“Nos dijeron que ha estado conectado a un respirador durante algún tiempo y no ha mejorado, por lo que su familia está considerando desconectarlo... tal vez tan pronto como el jueves por la noche.” revela la fuente.

Desde hace algunas semanas, se dio a conocer que el músico sufría problemas de salud, mismo que lo había obligado a cancelar las fechas de su gira del resto de este 2025.

El paso de Ace Frehley por Kiss

Ace Frehley fue el guitarrista principal y uno de los miembros fundadores de Kiss, banda creada en 1973 junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss. Reconocido por su característico maquillaje de “Spaceman” o “Space Ace”,

Durante su primera etapa con Kiss (1973–1982), Frehley participó en los discos más emblemáticos del grupo, como Destroyer (1976), Love Gun (1977) y Alive II (1977), además de firmar éxitos como “Shock Me”, la primera canción que cantó como vocalista principal.

Tras dejar la banda en 1982 por diferencias internas y problemas personales, regresó para la reunión de 1996, participando en la gira mundial y en el álbum Psycho Circus (1998). Finalmente, se separó definitivamente de Kiss en 2002 para continuar su carrera solista.