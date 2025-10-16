Fallece Ace Frehley a los 74 años, guitarrista y cofundador de KISS

Fallece el guitarrista de KISS Ace Frehley Especial

Nuevamente, los acordes de una guitarra se vuelven a silenciar y el mundo de rock a vestirse de luto por segunda vez en esta semana, ya que el guitarrista y cofundador de KISS, Ace Frehley murió la tarde de este jueves 16 de octubre a los 74 años a consecuencia de un fulminante derrame cerebral.

A finales de septiembre, Frehley canceló un concierto en la Feria del Valle del Antílope en Lancaster, California, tras sufrir una leve caída en su estudio que requirió hospitalización

Ace tocó con la agrupación desde su inicio en 1973 hasta 1982, y luego nuevamente durante su período de reunión en los años noventa.

“En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones y deseos de amor, cariño y paz al dejar este mundo. Apreciamos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos la fortaleza y la bondad que brindó a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensible. Al reflexionar sobre todos sus increíbles logros, el recuerdo de Ace vivirá para siempre”, añadió la familia en su comunicado.