Guillermo del Toro en México: ¿Cuándo estará en el país para promocionar Frankenstein?

El elenco de ‘Frankenstein’ visitará la CDMX

Netflix confirmó que Guillermo del Toro estará en México para la promoción de su nuevo filme ‘Frankenstein’, donde el público tendrá la oportunidad de interactuar con el director tapatío.

Junto a Del Toro, se presentará en la Ciudad de México parte del elenco de la película que ya fue estrenada en el Festival de Cine de Morelia.

Los protagonistas, Jacob Elordi y Oscar Isaac también visitarán la capital mexicana para la promoción oficial del proyecto.

¿Cuándo se presentará Guillermo del Toro en la CDMX?

El evento de promoción se realizará el próximo 3 de noviembre; Netflix anunció que pronto compartirán más detalles sobre este evento.

Un mensaje especial para todo México 🇲🇽🥹🫀

Este 3 de noviembre, Guillermo del Toro (@RealGDT), Jacob Elordi y Oscar Isaac, presentarán 'Frankenstein' en la Ciudad de México. pic.twitter.com/CX0qh8cpgm — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 16, 2025

‘Frankenstein’ compartirá una historia cargada de mucha luz hacia una criatura que provoca terror en aquellos que no lo conocen, de acuerdo con el director.

La película será estrenada en cines seleccionados a partir del 23 de octubre y se estrenará en Netflix el 7 de noviembre.