K-Pop Demon Hunters se alista para romper récords ahora en los cines

K-Pop Demon Hunters

Luego de su arrasador éxito en la lista de popularidad de Netflix, por retratar los aspectos más divertidos y visuales del K-Pop y de Corea, K-Pop Demon Hunters se reestrenará ahora en la pantalla grande.

Para demostrar la fuerza del fenómeno del streaming, la historia de las cazadoras de demonios/idols coreanas, llegará a los cines de varios países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Netflix Latinoamérica anunció que la película “Versión Sing-Along” llegará a los cines con canciones y subtítulos en español, sin embargo hasta ahora, ninguna cadena de cines ha anunciado su promoción del filme.

La proyección de K-Pop Demon Hunters se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre.

'Las Guerreras K-pop' – Versión Sing-Along llega a los cines con canciones y subtítulos en español ✨

Prepárate para gritar y sellar la Honmoon junto al fandom 💜 pic.twitter.com/o2MqXRTT73 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 16, 2025

En Estados Unidos las proyecciones estarán a cargo de las cadenas AMC, Regal y Cinemark.

La película animada se convirtió en la más vista en la historia de Netflix desde su estreno el pasado 20 de junio.

Además, su banda sonora logró colocar cuatro canciones simultáneamente en el Top 10 del Billboard Hot 100.