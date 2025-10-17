Con solo una semana al aire, público exige la renuncia de Adal Ramones de La Granja VIP

Televidentes exigen salida de Adal Ramones de La Granja VIP México

Con poco menos de una semana al aire, La Granja VIP México ha dado mucho de que hablar. Desnudos, peleas, concursos, polémicas y el descubrimiento de nuevas personalidades, el show de Tv Azteca ha causado furor.

Sin embargo, todo era demasiado bello para ser real, pues la primera gran polémica de La Granja VIP llegó a arrazar: luego de una asamblea llena de errores, reglas poco claras y momentos incómodos, la audiencia explotó en redes pidiendo que Adal Ramones sea despedido como conductor del reality.

¿Qué pasó en La Asamblea de La Granja VIP?

La Asamblea es algo así como la “gala de nominaciones” de otros shows y se esperaba que fuera uno de los momentos más esperados del programa; sin embargo, terminó siendo un caos. Ramones tuvo errores al explicar las dinámicas, especialmente con el Huevo de Oro, quién se salva, quién vota, tiempos, etc.

El descontento de los usuarios fue evidente en X y TikTok donde se lanzaron mensajes como “no entendí nada” y “¿quién puso a Adal Ramones de conductor?” se viralizaron de inmediato.

La presión en redes sociales y la exigencia del despido

Desde el cierre de la emisión, el hashtag #FueraAdalRamones se colocó en el pico de las tendencias, desde donde muchos fans aseguraron que no solo falló la explicación, sino también la coordinación entre producción y presentador.

Hasta ahora, ni Adal ni la producción han dado una respuesta clara o disculpa pública, lo que alimenta aún más la indignación.

¿Por qué molesta tanto el error de Adal Ramones?

Este reality, adaptado del formato sueco The Farm, es una de las apuestas más fuertes de TV Azteca para competir en los reality shows y, a pocos días de haber empezado y estar dándolo todo, este tipo de situaciones empañan el camino del proyecto.

Durante la asamblea, varios famosos mostraron su confusión al conductor, cuestionando cuándo podían usar ventajas o cómo se definirían los nominados. Eso incrementó la presión de los fans para que algo cambie pronto.