¡Hay pleito! Abelito podría demandar a Jorge Álvarez Máynez: esta es la razón por la que podría escalar el conflicto

Jorge álvarez Máynez en polémica por usar imagen de Abelito Especial

Un nuevo pleito mediático se está cocinando entre el excandidato por el MC, Jorge Álvarez Máynez y el infuencer y recién participante del reality ‘La Casa de los Famosos’, Abelito, ya que este último podría demandar al político por uso indebido de su imagen para una campaña.

El escándalo comenzó como una iniciativa de Álvarez Máynez para promover una campaña de inclusión en la que utilizó una foto de exparticipante del reality de Televisa. Esta campaña suscitó mucha especulación entre el público, puesto que dio pie a diversas teorías que aseguraban que Abelito se lanzaría a la vida política de México, o bien, que sería adepto del partido naranja.

¿De qué va la polémica campaña de Máynez y Abelito?

Sin embargo, este conflicto se debe más al uso indebido de la imagen de Abelito, la cual fue utilizada para ilustrar una propuesta de visibilización y apoyo a las personas de estatura baja, quienes comúnmente lidian con obstáculos para desarrollarse en el ámbito social.

Para ello, el candidato publicó en sus redes sociales una serie de diapositivas en las que explica algunos de los problemas que enfrenta este sector de la población y agrega: “Si te cae fantástico Abelito, como a la mayoría en México 🇲🇽, vale la pena escuchar la agenda que ha planteado y apoyarla. Por eso hemos presentado propuestas para que este sea un mejor país para las personas de talla baja”.

La campaña argumenta que Abelito fue la punta de lanza para la visibilización de los impedimentos sociales que sufren las personas de estatura baja. Aunque la campaña tuvo una ‘buena intención’, pues propone el reconocimiento legal de la estatura baja y la promoción de "equipamiento y mobiliario con diseño universal pensado para todas las personas, no para una sola estatura”. No obstante, para el influencer esto no fue del todo agradable.

¿Qué dijo Abelito el respecto? ¿Demandará?

Tras la publicación de esta campaña, el influencer fue cuestionado sobre su participación en esta iniciativa, con la finalidad de despejar dudas y aclarar las especulaciones que se originaron en redes sociales. A lo cual dijo:

“Justamente mi mánager está a punto de checar eso. En la mañana fue cuando me llega la noticia, me mandan screenshot del uso de imagen y todo, pero, pues algo, ya que lo va a tratar, pues, mi mánager para ver, eh, si en realidad afecta o no, y ellos son los que se encargan de ver qué procede”.

Asimismo, se le cuestionó si incursionará en la vida política tras su exitoso paso por ‘La casa de los Famosos’, a lo que respondió que por ahora no, aunque le gusta apoyar causas sociales. Por lo que esta respuesta podría dejar entrever que la campaña de Máynez podría ser positiva para las personas con baja estatura y no representar alguna afectación para la imagen del influencer. No obstante, la última palabra la tendrá su equipo legal.