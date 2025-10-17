¿Lola Cortés podría abandonar La Granja VIP por problemas de salud? Esto es lo que se sabe hasta el momento

Lola Cortés podría abandonar La Granja VIP por problemas de salud

Desde que pisó las tierras de La Granja VIP, Lolita Cortés no ha dejado de ser el centro de atención; sin embargo, no por las razones más positivas, pues resulta que su salud se ha visto severamente comprometida, lo que ha hecho pensar que podría solicitar su salida del reality.

Específicamente, hoy, viernes 17 de octubre, la crítica de hierro despertó afónica, lo que la imposibilitaba a comunicarse de forma común con sus compañeros. De manera creativa, Lolita se expresaba por medio de señas con sus compañeros César Doroteo, La Bea y Alfredo Adame.

Previo a este incidente, el martes 14 de octubre, Lola Cortés abrió su corazón y expuso sentirse avergonzada por haber evidenciado sus deseos de salir de La Granja VIP al no entender ni tener del todo claro el juego.

¿Lola Cortes comió excremento de borrego?

Otra situación que podría complicar su estado de salud ha sido que, mientras se encontraba dispuesta a cumplir con una misión de limpieza dentro del establo, la actriz comentó con simpatía y naturalidad:

“Ok, creo que me comí una caca. Tenía una caca en la boca”. Adelante con las imágenes...

Esto, sumado a su posible cuadro de laringitis o una infección en vías respiratorias, podrían oscurecer el panorama de Cortés.

Hasta el momento no hay declaraciones oficiales ni de la actriz ni de la producción, por lo que la salida de Lola Cortés de La Granja VIP es solo una especulación.