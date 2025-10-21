Billboard Latin Music Awards 2025: fecha, horarios y dónde verlos

Dónde ver los Billboard Latin Music Awards 2025 desde México y no perderte ningún momento

¿Qué celebran los Billboard Latin Music Awards 2025?

Lo mejor de la música latina será premiado en la fiesta anual más grande del rubro, los Billboard Latin Music Awards 2025 ya están aquí, y esto es todo lo que tienes que hacer y saber para no perderte ningún detalle si estás en México.

Esta edición promete grandes sorpresas y homenajes a figuras que han conseguido logros históricos, marcando época y catapultando ritmos que no solían ser tan populares.

Conducción de lujo

El show estará guiado por Goyo, cantautora colombiana ganadora del Grammy, y el mexicano Javier Poza.

Homenajes y grandes estrellas

Bad Bunny recibirá el reconocimiento como “Artista Latino del Siglo 21” .

recibirá el reconocimiento como . Laura Pausini será reconocida con el “Premio Billboard Ícono” .

será reconocida con el . Peso Pluma obtendrá el Premio “Vanguardia” .

obtendrá el Premio . Elvis Crespo será galardonado con el Premio “Salón de la Fama”.

Presentaciones

El acto musical quedará en manos de algunos de los grandes del gremio, tales como: Ozuna, Xavi, Grupo Frontera, Netón Vega, Carlos Vives, La Arrolladora Banda El Limón, y más.

¿Cuándo y dónde ver los Billboard Latin Music Awards 2025?

La ceremonia se celebrará el jueves 23 de octubre de 2025. En México, el evento empezará a las 6:00 pm hora CDMX. Sin embargo, podrás disfrutar de la llegada de tus artistas favoritos y los mejores outfits en la alfombra roja desde, aproximadamente, las 5:00 pm.

En cuanto a la transmisión, el evento será televisado por medio del canal satelital de Telemundo Internacional y el streaming desde su app, así como en Peacock (para algunos usuarios fuera de EU puede requerir VPN).

Así que ya sabes: prepara tus snacks, reserva la fecha, alista tu tele o dispositivo, y prepárate para disfrutar la fiesta de la música latina.