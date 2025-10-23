Asesino de John Lennon decide revelar la razón que lo llevó a matarlo

John Lennon

En diciembre de este año se cumplirán 45 años de que el entonces desconocido joven Mark David Chapman, disparará en cuatro ocasiones contra el mundialmente famoso músico John Lennon el 8 de diciembre de 1980, frente al edificio Dakota en Nueva York.

A sus 70 años, Chapman cumple una sentencia que va de los 20 a la cadena perpetua en prisión por arrebatarle la vida a uno de los músicos más reconocidos de la historia, ex miembro de la legendaria banda The Beatles.

El pasado mes de agosto, en su intento número 14 por conseguir la libertad condicional, el asesino de Lennon habló de nuevo de las razones que lo llevaron a cometer tal crimen.

A pesar de que en estos años el acusado se ha presentado en diversas ocasiones frente a las autoridades de Nueva York para apelar a la entrega parcial de su libertad, ésta le ha sido negada debido a que el jurado ha decidido que no muestra real arrepentimiento hacia sus víctimas.

Por lo que desde que fue sentenciado, Mark dedica sus tiempo como prisionero a estudiar la Biblia y a jugar voleibol.

Mark David Chapman confiesa las motivaciones detras del asesinato de Lennon

En sus audiencias anteriores, Chapman ha expresado arrepentimiento y disculpas hacia Yoko Ono, amigos, y fans del músico, refiriendo que “no pensó en el sufrimiento que causaría”.

El asesino ha declarado que llevó a cabo el aseinato con la intención de volverse famoso, ya que en ese momento atravesaba un momento difícil en su vida, y encontró una salida para obtener reconocimiento en arrebatarle la vida a Jonh Lennon.

Por eso, dedicó meses antes del atentado mucho tiempo vigilando y esperando a su víctima, quién apareció ese 8 de diciembre y le firmó un disco.

El New York Post compartió las palabras de Chapman durante su última audiencia en la que expresó:

“Esto fue por mí y solo por mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad. Mi crimen fue completamente egoísta.”

Ahora el convicto, declara que ya no tiene ningún interés en ser famoso, “pónganme bajo la alfombra, en cualquier lugar. No quiero ser famoso nunca más. Aquí estoy, viviendo mucho más tiempo, y no solo su familia, sino también sus amigos y los fans… les pido perdón por la devastación que causé. En ese momento no pensé en ellos, no me importaba”.