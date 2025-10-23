¡Conoce en persona a Guillermo del Toro y el reparto de Frankenstein! Te contamos cómo ganar un pase

Elenco Frankenstein 2025 Netflix anuncia concurso para conocer en persona al director y a dos de sus actores protagonistas. (Especial)

Frankenstein de Guillermo del Toro ha llegado a la gran pantalla mexicana y, mientras la gente está distraída tratando de encontrar boletos en los contados cines que proyectarán la adaptación del clásico romántico, Netflix Latinoamérica anunció un concurso para conocer en persona al aclamado director mexicano.

Pero las sorpresas no se detienen aquí, porque junto al creador de El Laberinto del Fauno, también podrás conocer en persona a los actores que dan vida al atormentado Victor Frankenstein y a su desdichada creación, Oscar Isaac y Jacob Elordi.

La celebración junto al director y reparto se llevará a cabo en la Ciudad de México, pero ¿cómo podrás obtener tus pases para este especial evento? Te contamos a continuación.

El reto para ganar un pase doble: #FrankensteinEnMX

De acuerdo con la convocatoria anunciada por Netflix Latinoamérica en su cuenta oficial, debes demostrar que eres el más fan (o la más fan) del director tapatío tres veces ganador del óscar, el actor de Euphoria o del actor que dio vida al piloto Poe Dameron en Star Wars, sobre todo, fan de la novela madre de la ciencia ficción, Frankenstein de Mary Shelley.

¡ATENCIÓN CDMX! 🗣️🇲🇽



Celebraremos la llegada de Frankenstein junto a miembros del elenco... ¡Y tú podrías asistir!

Demuéstranos que eres el más fan de esta historia, su creador o sus protagonistas subiendo un video a TikTok con el hashtag #FrankensteinEnMX y llévate 2 boletos… pic.twitter.com/iC1TPTjxpG — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 22, 2025

Esta demostración de fanatismo debe ser de la siguiente manera:

En la red social TikTok, deberás subir un video mostrando fanarts, cosplays, canciones, graffitis, colecciones de merch o un discurso sobre la importancia, impacto o inspiración que la novela gótica (el director o los actores) han tenido en ti. En resumen, cualquier cosa que pruebe tu fanatismo por Frankenstein y las personas que hoy lo traen a la vida.

El video en TikTok debe tener estrictamente el hashtag #FrankensteinEnMX y de esa forma ya estarás participando por tu pase doble.

¿Cuándo empieza y termina el concurso?

La convocatoria ya está abierta, ¡así que tienes que correr!

Dio inicio el miércoles 22 de octubre de 2025 y podrás subir tu video a TikTok hasta el lunes 27 de octubre del mismo año. Hay un total de 25 lugares disponibles para los ganadores del concurso y Netflix los contactará el día 29 de octubre a través de mensaje directo por la plataforma del concurso.

La cita para conocer al director de La forma del agua y a los actores de Frankenstein es el próximo 3 de noviembre de 2025, pero el lugar aún no ha sido revelado.

Requisitos importantes para participar en el concurso

Residir en Ciudad de México o su área metropolitana.

o su área metropolitana. Tener 18 años en adelante.

Contar con identificación oficial vigente.

Dar lectura total y aceptar los términos señalados en las siguientes Bases.

También, la elección de los ganadores cuenta con estrictos parámetros, entre ellos:

No podrán participar videos o publicaciones que no estén publicados bajo el hashtag .

. Se rechazarán videos con elementos de violencia , malas palabras o conductas inapropiadas.

, malas palabras o conductas inapropiadas. El uso de Inteligencia Artificial está rotundamente prohibido. En caso de no acatar esta regla, se expulsará al usuario del concurso sin derecho a reclamo alguno.

“¿Cuántas cosas estaríamos a punto de conocer si la cobardía no frenara nuestras indagaciones?”

Frankenstein o El Moderno Prometeo es una de las novelas más emblemáticas de la corriente romántica y pionera del género de ciencia ficción, publicada en el año 1818 y escrita por Mary Wollstonecraft, Shelley de casada, a sus jóvenes 19 años de edad.

En su obra aborda temas universales y atemporales, razón por la que aún sea una de las principales referencias para hablar sobre la responsabilidad del creador y la naturaleza del bien y el mal.

Guillermo del Toro, reconocido por filmes centrados en la belleza de la monstruosidad, es considerado la mejor apuesta para una historia como Frankenstein y uno de los principales expositores del género gótico en el séptimo arte, por lo tanto no puedes perderte la oportunidad de conocerlo en persona.