Gino Segura rinde su Primer Informe Legislativo con fuerza para transformar ante miles de quintanarroenses

Miles de quintanarroenses se reunieron para acompañar al senador Eugenio “Gino” Segura a su Primer Informe Legislativo, en un evento que congregó a representantes de todos los sectores de la sociedad.

El acto contó con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, así como senadoras, senadores, diputadas, diputados, presidentas y presidentes municipales, además de líderes empresariales, sindicales, educativos y sociales, quienes reconocieron los resultados del legislador quintanarroense.

“Aquí está el mejor movimiento del mundo, un movimiento vivo y vibrante. Ustedes son el corazón, el pueblo de Quintana Roo”, expresó Gino Segura al iniciar su mensaje, recibiendo una ovación de pie del público que abarrotó el recinto.

Resultados con rumbo y compromiso

Durante su intervención, el senador destacó que su trabajo en el Senado ha estado guiado por una convicción firme: consolidar el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, impulsando reformas y acciones legislativas con visión social.

“Hemos dejado atrás un modelo que concentró la riqueza en pocas manos. Hoy construimos prosperidad compartida, poniendo al centro a quienes menos tienen. Por el bien de todas y todos, primero los pobres”, subrayó.

Reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, a quienes calificó como ejemplos de gobiernos humanistas, cercanos y transformadores:

“Tenemos mucha Presidenta y mucha Gobernadora. Con ellas, México y Quintana Roo tienen rumbo, certeza y justicia social.”

Trabajo legislativo y atención ciudadana

En su primer año como senador, Gino Segura presentó 22 iniciativas y 8 puntos de acuerdo, centrados en temas clave como seguridad, medio ambiente, turismo, juventud, igualdad y justicia social.

Entre sus propuestas más relevantes, destacó la iniciativa para modificar la fórmula de distribución de recursos federales, buscando que Quintana Roo reciba un presupuesto justo y proporcional a su aportación económica al país.

Asimismo, resaltó la labor de las Casas de Transformación, desde donde se han brindado más de 4,000 atenciones ciudadanas y se promueven programas de bienestar, educación y salud mental.

“Ser de Morena es ser 100% territorio. Nuestro movimiento se construye con el pueblo, escuchando y resolviendo juntos.”

Recordó también las acciones en territorio: Foros del Pueblo para construir propuestas legislativas, Jornadas de Bienestar Animal con servicios veterinarios gratuitos, campañas de activación física y el recurso ciudadano en defensa del arrecife de Villa Blanca en Cozumel, respaldado con más de 12 mil firmas.

“Decimos sí al desarrollo, pero nunca a costa del medio ambiente. En Quintana Roo, el pueblo decide.”

Unidad y futuro para Quintana Roo

En la parte final de su mensaje, el senador llamó a fortalecer la unidad del movimiento como clave para continuar la transformación.

“La unidad es la fuerza para transformar. Mi compromiso es claro: defender la transformación, trabajar con honestidad y estar siempre cerca de la gente. Porque en Quintana Roo, la transformación tiene quien la defienda.”

El encuentro culminó con una ovación de pie. Gino Segura agradeció el apoyo de su familia —su esposa Lucila, su hijo en camino Eugenio, y sus padres—, quienes lo acompañaron en este primer año de servicio público.

“Eugenio, te prometo dar lo mejor de mí todos los días para que siempre te sientas orgulloso de tu padre.”

Entre aplausos, música y porras, el Domo del Toro Valenzuela se llenó de un ambiente de alegría, esperanza y compromiso, reflejo del respaldo del pueblo de Quintana Roo al proyecto de la Cuarta Transformación