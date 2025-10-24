&ME de Keinemusik llega desde Berlín a un lugar mágico en el Edomex

&ME de Keinemusik llega a un lugar mágico en el Edomex

Este 25 de octubre, el bosque de Dos Ríos, en Huixquilucan, Estado de México, será escenario de una de las experiencias más esperadas del año: &ME, figura clave del colectivo berlinés Keinemusik; llegará de la mano de AMENTAL para protagonizar una noche de inmersión total entre música, naturaleza y emociones colectivas.

En plena temporada de otoño, cuando el aire es más fresco y la atmósfera más densa, el artista alemán ofrecerá un set especialmente diseñado para un entomo abierto, donde cada sonido se fundirá con los árboles, la tierra húmeda y la energía de miles de asistentes que ya agotaron más del 85% del boletaje disponible.

Este encuentro no es solo un concierto, es una declaración estética sobre cómo la música electrónica puede reconectarse con el entorno natural.

AMENTAL, reconocida por su curaduría precisa y su apuesta por locaciones no convencionales, ha concebido esta experiencia como un viaje sensorial que se aleja de la idea tradicional de club para sumergir al público en un ritual de sonido y atmósfera.

La producción combina una arquitectura escénica minimalista con un sistema de audio que respeta la acústica natural del bosque, mientras la iluminación, cuidadosamente diseñada, amplifica los contrastes de la noche y transforma el paisaje en un espacio vivo.

&ME, destaca entre los DJ’s por su mezcla de ritmos envolventes y melodías hipnóticas, ha construido un lenguaje propio dentro del house contemporáneo.

Su paso por México representa un reencuentro con una audiencia que lo ha seguido de cerca desde sus primeras presentaciones en el país, y que hoy lo espera con una devoción renovada. Su sonido, caracterizado por la elegancia rítmica y una emocionalidad contenida, promete un viaje que va más allá de la pista de baile: una comunión entre artista y público bajo el mismo cielo.

El Terreno Dos Ríos fue elegido precisamente por su energía: un espacio natural que, al caer la noche, se convierte en un escenario orgánico donde la música cobra una dimensión casi ritual.

La producción invita a los asistentes a vivir esta noche como una experiencia completa, a disfrutar del entorno, abrigarse para el clima otoñal y ser parte de una comunidad que celebra la música desde la conexión más pura.

Los boletos están disponibles exclusivamente a través de Passline, con opciones generales y zonas de hospitalidad de alta demanda.

Esta edición reafirma la visión de AMENTAL: crear momentos que trascienden la fiesta para convertirse en experiencias artisticas de profunda carga sensorial, donde la música no solo se escucha, sino se siente y se respira.