Gael García Bernal, nuevo embajador de Buena Voluntad de la Unesco (Archivo)

El actor Gael García Bernal fue nombrado nuevo embajador de Buena Voluntad para la Cultura y la Educación Artística de la Unesco, así lo informó la organización este martes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, con sede en París, precisó que Bernal no es solo “una figura relevante del cine internaciona”, sino también por us labor a través de la oenegé Ambulante, que cofundó en 2005.

Esa entidad “apuesta por promover el cine documental como instrumento para la transformación social y cultural y hacerlo accesible a públicos que suelen estar lejos de este tipo de contenidos”, precisó la ONU en el comunicado del anuncio.

Y por su convencimiento que la cultura tiene un “papel central en el desarrollo de nuestras sociedades”, Unesco reiteró que el actor va a poner “su influencia y conocimiento al servicio de las acciones” de este organismo internacional para promover “la educación cultural y artística”.

“Estoy muy orgulloso y profundamente honrado de haber sido convocado como embajador de Buena Voluntad de la Unesco. Hoy en día, más que nunca, necesitamos hacer equipo. El mundo entero necesita plantear y conversar temas hacia el bien común”, expresó Gael García en el mismo comunicado.

Asimismo, defendió que “hay que construir comunidad a través de todas las expresiones culturales” y por eso agradeció especialmente esta invitación de Unesco, a la que espera contribuir con “un trabajo significativo”.