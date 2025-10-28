Escenario

Gael García Bernal, nuevo embajador de Buena Voluntad de la Unesco

Por Brayan Chaga
Gael García Bernal, nuevo embajador de Buena Voluntad de la Unesco (Archivo)

El actor Gael García Bernal fue nombrado nuevo embajador de Buena Voluntad para la Cultura y la Educación Artística de la Unesco, así lo informó la organización este martes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, con sede en París, precisó que Bernal no es solo “una figura relevante del cine internaciona”, sino también por us labor a través de la oenegé Ambulante, que cofundó en 2005.

Esa entidad “apuesta por promover el cine documental como instrumento para la transformación social y cultural y hacerlo accesible a públicos que suelen estar lejos de este tipo de contenidos”, precisó la ONU en el comunicado del anuncio.

Y por su convencimiento que la cultura tiene un “papel central en el desarrollo de nuestras sociedades”, Unesco reiteró que el actor va a poner “su influencia y conocimiento al servicio de las acciones” de este organismo internacional para promover “la educación cultural y artística”.

“Estoy muy orgulloso y profundamente honrado de haber sido convocado como embajador de Buena Voluntad de la Unesco. Hoy en día, más que nunca, necesitamos hacer equipo. El mundo entero necesita plantear y conversar temas hacia el bien común”, expresó Gael García en el mismo comunicado.

Asimismo, defendió que “hay que construir comunidad a través de todas las expresiones culturales” y por eso agradeció especialmente esta invitación de Unesco, a la que espera contribuir con “un trabajo significativo”.

