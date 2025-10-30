Amazon apuesta por IA y deja fuera al doblaje humano en el anime

Doblaje de anime generado con IA (Especial)

Hace algunos meses, la industria del doblaje se conmocionó con un anuncio de Amazon Prime Video donde comenzarían a incluir material con voces generadas con inteligencia artificial. Esto se ha vuelto una realidad, ya que la plataforma de streaming agregó a su catálogo cuatro animes con doblaje hecho con IA.

¿Que animes son?

A pesar del descontento de actores de doblaje y amante de este, Amazon optó por su plan más económico, generas estas voces que subscriptores han catalogado como “roboticas”. Los animes en cuestión son:

Vinland Saga (Temporada 1)

High School of the Dead

Vampire Hunter: Darkstalkers

Banana Fish

De estas series, la que más destaca es Vinland Saga, ya que este cuenta con otros doblajes creados para Netflix y Crunchyroll, y ahora con la propuesta de inteligencia artificial de Prime Video, serían tres en total.

Actores de doblaje contra la IA

Esta implementación por parte de Amazon recuerda el descontento que varios actores de doblaje han expresado contra la IA, entre ellos destacan Gerardo Reyero, conocido por su papel de Freezer en Dragon Ball Z.

Descontento por parte de usuarios

Asimismo, en redes sociales usuarios se han mostrado molestos por las decisiones de Prime Video de optar por IA en vez de actores experimentados. Se pueden leer comentarios como “Tantos actores de doblaje sin trabajo, y Amazon prefiere darnos esta aberración”, “Esto es terrible y para colmo, se están usando voces sin consentimiento de actores de doblaje para generarlo”, Hagamos ruido de la p*ta m**rda de doblaje con IA que está haciendo Prime Video, denle dislike desde la plataforma, redes sociales y YouTube", condenan algunos comentarios en X.