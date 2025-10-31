Morrissey cancela presentaciones en CDMX y Guadalajara, ¿qué le sucedió al artista?

El cantante británico Morrissey cancela presnetaciones en CDMX y GDL Aquí te contamos el motivo, y como puedes recibir el rembolso de los boletos para este 31 de octubre en el Palacio de los deportes y 4 de noviembre en el Auditorio Telmex

Morrissey cancela los conciertos que tenía previstos para este 31 de Octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, y esté 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, confirma OCSESA en un comunicado, presentado horas antes del concierto del cantante Británico en México, esto cómo parte de su gira internacional.

Los fanáticos, decepcionados porque está no es la primera vez que Morrissey cancela alguna presentación en territorio Mexicano, se preguntan como recibir el rembolso para los boletos por cancelación en ambas fechas por lo que te compartimos los detalles.

¿Cuál es la causa de cancelación de Morrissey en CDMX y Guadalajara?

La promotora de concierto OCSESA, confirma lo que ya ha sucedido en otras ocasiones, Morrissey cancela una vez más su presentación en México, dejando decepcionados a sus fans, que esperaban con ansias la presentación del Británico para este 31 de Octubre en la Ciudad de México.

El motivo de cancelación según se emitió en un comunicado, presentado horas antes del concierto de Morrissey en CDMX, fue debido a cansancio extremo del artista, por lo que OCSESA compartió las fechas de reembolso para aquellos asistentes que ya habían adquirido los boletos para el concierto que Morrsey anuncio para está tarde del 31 de Octubre en el Palacio de los deportes y el 4 de noviembre de Guadalajara.

Fechas para el rembolso por cancelación de Morrissey según OCSESA

De acuerdo a información publicada por OCSESA, el reembolso se llevara a cabo dependiendo la forma en como los adquiriste.

En caso de haber comprado tus boletos en línea para alguna presentación de Morrissey, ya sea para la de CDMX o la Guadalajara, el reembolso se realizará de manera automática en la tarjeta con que pagaste los boletos. Dependiendo los tiempos que establezca tu institución bancaria.

Si compraste tus boletos en taquilla o Ticketmaster podrás solicitar el rembolso de los mismos, a partir del 7 de noviembre, acudiendo al mismo punto donde adquiriste la entrada.