Prime Video revela el tráiler oficial de la película de 31 Minutos: ‘Calurosa Navidad’

31 minutos 31 minutos (La Crónica de Hoy)

¡Todos los encantadores personajes de 31 Minutos regresan a la pantalla chica! Ya que la plataforma de streaming Prime Video ha publicado el tráiler oficial de su nueva película titulada 31 Minutos: Calurosa Navidad, que se estrenará globalmente en la plataforma este noviembre de 2025.

Durante el evento CCXP MX 25, Prime Video presentó un panel donde se mostró parte del adelanto de esta película, confirmando su lanzamiento en más de 240 países y territorios.

De inmediato la ola de emoción y entusiasmo comenzaron en todas las redes sociales, con miles de comentarios de todos los fans de este programa. Además, este proyecto marca un regreso del programa en un formato diferente, pues se trata de un largometraje que, por supuesto, viene cargado de humor y una sutil crítica.

¿De qué trata la nueva película de 31 minutos?

En el avance, se puede ver al entrañable conejo-journalista Juan Carlos Bodoque asumiendo la misión de “salvar la Navidad” en un pueblo ficticio, mientras los otros personajes icónicos como Tulio Triviño y Patana Tufillo aportan su característico humor irreverente.

“Cuando una ola de calor amenaza con arruinar las celebraciones navideñas en Titirilquén, Juan Carlos Bodoque deberá emprender una misión hacia el Polo Norte para salvar esta importante festividad”, se lee en la sinopsis de la película.

Por lo que, este regreso de 31 Minutos continúa con la sátira y las caóticas situaciones en las que siempre se ven envueltos sus personajes. Prime Video la describe como “un regalo de Navidad del próximo año… ya está listo”.

¡Y para muestra basta un botón!, ya que avance muestra varios ingredientes atractivos: números musicales propios del estilo del programa, humor absurdo, crítica social velada y una ambientación navideña que promete ser diferente al tono habitual, puesto que “Calurosa Navidad” sugiere un giro más tropical o latinoamericano del clásico especial navideño.

¡Y ya hay fecha de estreno! Prime Video revelo que será el 21 de noviembre cuando salga a la luz este estreno. Y la mejor sorpresa es que Julieta Venegas tendrá una participación especial en la película. Mientras esperamos el lanzamiento, nos podemos regocijar con su aclamada presentación en el Tiny Desk Concert de NPR Music.