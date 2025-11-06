Kanye West anuncia concierto en México: fechas, horarios y lo que debes saber sobre el preregistro

Kanye West en México: fechas, horario, registro y boletos

El multifacético y polémico rapero, Kanye West, también conocido como Ye, anunció desde sus redes sociales

¿Cuándo será el concierto de Kanye West en México?

De acuerdo con la publicación, el concierto de Kanye West en México será el próximo 30 de enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros, la cual ha ganado popularidad entre los artistas para ser elegida como recinto, dando oportunidad de ofrecer un show 360.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el concierto de Kanye West en México?

Hasta el momento, solo se ha difundido que el afamado productor musical ha solicitado el preregistro de sus fans dentro del sitio oficial www.yemexicocity.com desde donde se presume que existirá una dinámica de sorteo para adquirir las entradas y contrarrestar el impacto de la reventa.

¿Cuándo fue el último concierto de Kanye West en México?

Recientemente, el pasado 17 de octubre, se cumplieron 17 años del último concierto de Ye en México, el cual tuvo lugar en el Palacio de Los Deportes y formó parte de su gira Glow In The Dark. En total se cantaron 20 canciones, incluyendo temas de sus discos “Graduation”, “Late Registration”, “The College Dropout” y “808 & Heartbreak”.