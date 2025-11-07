Selena Quintanilla será homenajeada por el Museo Grammy con una exposición en Los Ángeles

Selena Quintanilla El Museo Grammy le rendirá homenaje con una exposición especial en Los Ángeles

A 13 años de su muerte, Selena Quintanilla sigue siendo una de las figuras más importantes de la música mexicana y estadounidense; es por eso que el Museo Grammy rendirá homenaje con una exposición especial en Los Ángeles, California.

¿Cuándo abrirá la exposición de Selena Quintanilla en Los Ángeles?

La muestra, que será titulada “Selena: de Texas al mundo”, abrirá sus puertas el 15 de enero del 2026 y permanecerá disponible hasta el 16 de marzo.

Esta será la primera vez que se realiza un homenaje de este tipo fuera del museo Selena en Corpus Christi, Texas.

¿Qué se podrá ver en la exposición de Selena Quintanilla?

Entre los objetos que se podrán apreciar en esta muestra se encuentran varios vestidos icónicos usados por la cantante, como el traje que usó en la portada de Amor prohibido, el vestido blanco cuando asistió a los Premios Grammy en 1994 y su micrófono manchado del labial de su último concierto.

Cada una de estas piezas es directamente traída del único museo en el mundo dedicado a la cantante, que se encuentra en Texas.

¿Quién es la encargada de realizar esta exposición?

La curaduría está a cargo de Suzette Quintanilla, hermana de Selena, quien es ahora la presidenta de Q Productions.

Su set menciona que esta exposición busca ofrecer una manera distinta de ver la vida y la carrera de su hermana.

“Esta exhibición es un bello homenaje a su espíritu, a su cultura y al amor inquebrantable que tenía por sus admiradores”, expresó Suzette en un comunicado.

Además, la curadora del museo, Kelsey Goelz, mencionó que uno de los objetivos de esta exhibición es que las nuevas generaciones conozcan más sobre la historia y el talento de la cantante y, sobre todo, entiendan la importancia cultural que marca su carrera en la historia de México y Estados Unidos.