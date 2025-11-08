Filtran quién podría quedar fuera de La Granja VIP este domingo

Filtran el nombre del posible eliminado de este domingo en La Granja VIP

El domingo 9 de noviembre se llevará a cabo una nueva ronda de eliminación en La Granja VIP y las apuestas están altas. Entre Lolita Cortés, Jawy, Alfredo Adame y El Patrón, se encuentra el cuarto eliminado y las votaciones están más que reñidas.

El ambiente dentro de la granja se ha vuelto intenso, las redes sociales han explotado un par de veces por las polémicas y los fans hacen sus pronósticos con memes, hashtags y mucho drama. Sin embargo, todo apunta a que la persona que salga este domingo no tenía tanto respaldo digital o eso sugieren los números hasta ahora.

Los cuatro granjeros en la cuerda floja

Lolita Cortés

La icónica figura de los realities ha sido una de las nominadas y, según los últimos análisis de interacción, no cuenta con el mismo apoyo que otros participantes. Esto la pone como candidata firme para la eliminación, aunque su experiencia y “cara mediática” podrían jugarle a favor.

Jawy

Este competidor ha sufrido altibajos: estuvo nominado antes y algunos seguidores consideran que “ya pagó la cuota”. Si no logra convencer al público, podría estar diciendo adiós este domingo.

El Patrón

El que quizá tiene menores posibilidades de salvación según los rumores. Su participación ha generado poca conexión con la audiencia, lo que le jugaría en contra. Según la filtración, él aparece con menos apoyo en los conteos extraoficiales.

Alfredo Adame

El polémico participante ha mostrado una cara diferente a la que mediáticamente suele ofrecer, además de ser reconocido como un participante con propuesta incluso en la moda. Su manejo y creatividad ha creado buena relación con la audiencia, posicionándolo como el más fuerte de los nominados.

¿Cuándo es la eliminación en La Granja VIP?

La eliminación de La Granja VIP se transmitirá este domingo 9 de noviembre por el canal Azteca Uno a las 8:00 pm. El conductor Adal Ramones, quien hará el dramático anuncio en vivo.

¿Quiénes han sido los eliminados de La Granja VIP?

Hasta ahora, ya se han ido de la competencia Carolina Ross, Sandra Itzel y Omahi. Cada salida ha modificado la dinámica interna: alianzas, estrategia nocturna, cuchicheos y más. Así que esta vez el impacto emocional para los que se quedan puede ser mayor.

Este domingo no es un domingo cualquiera para La Granja VIP, los rumores, la audiencia en las redes y la tensión entre participantes se combinan para dar una noche intensa.