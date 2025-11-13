Natanael Cano se enoja por cancelación de concierto de Junior H y manda mensaje a la “plebada”

Natanael Cano estalla en redes Natanael Cano enviara un mensaje contundente a sus seguidores

El ambiente en el regional mexicano volvió a generar ruido luego de que Natanael Cano enviara un mensaje contundente a sus seguidores, a raíz de la reciente controversia que involucró a Junior H.

La reacción de Natanael ocurrió luego de que Junior H acudiera a declarar ante autoridades, un hecho que causó incertidumbre sobre sus próximas presentaciones y actividades. Aunque no se confirmó una cancelación específica, el clima de dudas llevó a que los seguidores buscaran respuestas.

El mensaje que generó debate

Por medio de sus redes sociales, Cano lanzó una advertencia que rápidamente circuló entre sus seguidores.El artista escribió:

“Trucha plebada, primero es eso: que nos digan qué cantar. Luego qué vestir, qué escuchar, qué trabajar. Así empiezan…”

El comentario fue interpretado como una postura firme ante posibles intentos de limitar la expresión dentro del género y un llamado a mantenerse atentos a los cambios en el entorno artístico.

Con este mensaje, Cano dejó claro su apoyo hacia Junior H, reforzando el vínculo que ambos mantienen y su defensa conjunta del movimiento tumbado, el cual han llevado a escenarios internacionales.