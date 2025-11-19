Leonardo DiCaprio producirá documental del Mago de Oz (Especial)

La productora de Leonardo DiCaprio, Appian Way, junto con Verdi Productions, de Chad A. Verdi y Danny Strong, producirán un documental sobre la realización del clásico cinematográfico “El mago de Oz”, así lo informó este miércoles Variety.

El proyecto que se tiene previsto su estreno para 2026, lleva por nombre “Oz” y será dirigido por Tom Donahue, quien ha hecho documentales como “This Changes Everything” o “Casting by”.

El proyecto actualmente se encuentra en producción y ofrece y mirada “tras bambalinas” de la película de 1939 que fue protagonizada por Judy Garland, además de explorar las razones por las cuales la cinta se convirtió en un clásico atemporal.

Imágenes nunca antes vista del proceso de la película

Según la descripción de “Oz”, la película dirigida por Victor Fleming, “puso a prueba los límites de sus creadores” y el nuevo proyecto mostrará imágenes nunca antes vistas ni escuchadas del proceso de realización.

“‘El mago de Oz’ sigue profundamente arraigado en nuestra cultura y su impacto continúa resonando hoy en día. Tenemos la suerte de tener la oportunidad de contar la historia y de hacerlo junto a Danny Strong, Chad Verdi y el equipo de Verdi Productions”, expresó DiCaprio en un comunicado recogido por el medio estadounidense.