¿A qué hora es la final de Miss Universo 2025? Fecha, horarios y dónde ver la coronación

Miss Universo 2025 ha dado mucho de qué hablar. Entre polémicas, moda, empoderamiento, cuerpo y rostro, el certamen ha sido lo que muchos englobarían como “un show todo que ver”. Por ello, no te puedes perder la premiación en donde la mexicana Fátima Bosch tiene probabilidades de llevarse la corona.

¿Qué tiene de especial Miss Universo 2025?

Algunos de los datos que hacen única esta edición, son:

Más de 119 candidatas

Debutan países como Cabo Verde, Mayotte, Palestina y Ruanda

Regresan delegaciones después de años de ausencia: Irak, Suecia, Ghana, entre otras

Las reglas también cambiaron: ya no hay límite estricto de edad, ni prohibición para candidatas con hijos

La corona llamada “The Lumière de l’Infini”, está valuada en alrededor de 5 millones de dólares y la ganadora recibirá unos 250 mil dólares en sueldo

¿Cómo se elige a la ganadora Miss Universo?

Para que te des una idea del calibre del certamen, aquí tienes el proceso real detrás de la corona:

Primero, cada candidata debe ganar o ser designada por su país.

Calificación en el Top 30

Se seleccionan tras entrevistas privadas, desfile en traje de baño y gala.

Calificación en el Top 10

Luego de reevaluaciones más intensas.

Calificación en el Top 5

Aquí entran en juego entrevistas de alta tensión, con las cuales se evaluará el pensamiento crítico, presencia escénica y su voz propia.

Calificación en el Top 3

El momento de la verdad llega cuando la elegancia y la belleza ya no bastan; se exige discurso, autenticidad y propósito, pues se busca que la ganadora no solo sea una representante hermosa, sino un ejemplo y figura para millones de mujeres en el mundo.

¿Fátima Bosch podría ganar Miss Universo 2025?

La representante mexicana, Fátima Bosch, de Tabasco, ha vivido ya un camino de lo más entretenido en esta edición.

Ha destacado no solo por su belleza, sino por su preparación: estudió diseño de indumentaria y moda

Su participación no ha sido libre de polémica: tuvo un roce fuerte con la organización en Tailandia, lo cual generó solidaridad y visibilidad

En México, la expectativa es alta: muchos la colocan entre las favoritas gracias a su porte, presencia en redes y fuerte discurso feminista

¿Cuándo y dónde ver la final desde México?

La gran final se celebra en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Por la diferencia de horario, en México se podrá ver el jueves 20 de noviembre a las 7:00 pm