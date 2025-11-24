J Balvin anuncia gira por México para 2026: fechas y lugares donde se presentará

J Balvin anuncia gira por México en 2026 (@JBalvinCharts/x)

J Balvin informó este lunes su nueva gira por México para 2026 que arrancará el 14 de mayo en CDMX.

Esto fue anunciado por Ocesa tras su participación en el Coca Cola-Flow Fest que se llevó a cabo este fin de semana.

Méxicoooo… ¡LOS EXTRAÑÉ! 🇲🇽

Qué chimba saber que nos vemos en el 2026, ustedes saben lo que representan para mí. pic.twitter.com/BgoTjLM4fe — J BALVIN (@JBALVIN) November 24, 2025

“J Balvin ahora canaliza ese impulso en una serie de conciertos en las principales arenas del país”, expresó la promotora.

Fechas y lugares donde se presentará

El reggaetonero iniciará su gira en el Palacio de los Deportes el 14 de mayo. Después continuará su recorrido en la Arena VFG de Guadalajara y terminará el 20 de mayo en la Arena Monterrey.

“J Balvin llega a estas fechas en un momento creativo determinante. Estas próximas presentaciones mostrarán toda la fuerza de su arte y presencia en el escenario”, finalizó Ocesa.

La preventa comenzará este 27 de noviembre.