“La Mujer que Soñaba Bajo el Agua”: Lisa habla del reto emocional detrás de su personaje

“La Mujer que Soñaba Bajo el Agua” Foto: Cortesía (L-Bazan)

La joven actriz Lisa vive uno de los momentos más importantes de su carrera con su participación en La Mujer que Soñaba Bajo el Agua, una película que mezcla el thriller psicológico con un terror profundamente emocional. En entrevista para Crónica, la joven actriz contó cómo llegó al proyecto y lo que ha significado adentrarse en una historia que explora heridas familiares, pérdida e identidad.

“Estoy muy feliz y muy agradecida de poder ser parte de este proyecto”, dijo emocionada. Su llegada al elenco ocurrió casi por accidente: “Hice un casting para otra película, pero no daba la edad… la directora era Analo (Ana Lorena Pérez Ríos), la novia de Mabel Cadena”, explicó. Fue precisamente Mabel, quien interpreta a su madre en esta cinta, quien recomendó su nombre para el papel. “Así es que llegué a esta película”, compartió aún sorprendida.

“La Mujer que Soñaba Bajo el Agua” Foto: Cortesía (GGCAMPILLO)

Sobre la exigencia emocional de la trama, Lisa confesó que la preparación fue intensa y meticulosa. “Tuve varias reuniones con las directoras y me gustó ver cómo diferentes personajes ven al mío… eso me ayudó a entender cómo debe comportarse con cada uno”, relató.

Trabajar con figuras como Mabel Cadena y Pablo Cruz también ha sido un aprendizaje invaluable. “Estoy muy agradecida de trabajar con grandes actores y grandes directoras. En estas pocas semanas he aprendido muchísimo”, dijo.

El rodaje se realiza en locaciones naturales de Santiago, Nuevo León, un escenario que ha marcado la experiencia de Lisa. “Nunca había venido. Estamos en La Presa de la Boca… es un lugar muy bonito. Todo está verde y la vista es preciosa”, describió.

“La Mujer que Soñaba Bajo el Agua” Foto: Cortesía (GGCAMPILLO)

Para ella, el reto mayor ha sido encarnar un personaje que transita emociones fuertes, especialmente la fractura del vínculo con su madre. “Me gustaría que el público sienta lo que está pasando mi personaje… que su mamá no la reconoce. Aunque no es una historia real, esto le puede estar pasando a muchas personas”, dijo con sensibilidad.

A nivel personal, trabajar esta historia la llenó de reflexión. “Me gusta mi trabajo porque puedo ver distintos puntos de vista y no juzgar a un personaje sin entender lo que hay detrás”, expresó.

A futuro, la actriz quiere seguir explorando el terror psicológico. “Me gusta porque puedes expresar mucho sin hablar”, comentó, aunque también desea seguir experimentando con otros géneros.

Para los jóvenes que buscan una carrera en la actuación, dejó un mensaje firme:“Nunca se den por vencidos. Las cosas no llegan solas. Tienes que trabajar duro y estar feliz por lo que haces”.