Bad Bunny “dispara” 115% las búsquedas de alojamiento en CDMX

Todo listo para los conciertos de Bad Bunny en México (Especial)

Concierto del puertorriqueño — El fenómeno Bad Bunny ha llegado a México y con ello, miles de admiradores han optado por buscar lugares de alojamiento cerca del Estadio GNP Seguros, lugar en donde el cantante puertorriqueño se presentará los días 10,11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025.

La plataforma de viajes Booking.com dio a conocer que las búsquedas de alojamiento en la capital del país se incrementaron 115 % por parte de viajeros mexicanos para las fechas en las que el máximo exponente del reguetón ofrecerá sus conciertos.

Las cinco nacionalidades que más están buscando hospedaje en la capital durante esas fechas son:

Mexicanos: +115 %

+115 % Estadounidenses: +108 %

+108 % Canadienses: +93 %

+93 % Costarricenses: +83 %

+83 % Británicos: +48 %

El regreso del cantante puertorriqueño confirma que ha despertado interés entre los fans a nivel internacional, consolidando a la Ciudad de México como uno de los epicentros más importantes para el turismo de entretenimiento. Asimismo, impulsa la llegada de turistas, beneficios a los hoteles y restaurantes, atracción del turismo, impulso de la economía mexicana, generación de empleos y oferta cultural del país.

Conciertos masivos como el de Bad Bunny, generan alta demanda de viajes de los mexicanos por la conexión que existe entre la música y el turismo, así como las creaciones de plataformas online de viajes y alojamientos.

