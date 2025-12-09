Escenario

Descubre las alternativas viales y las recomendaciones de seguridad para los conciertos de Bad Bunny en la CDMX. Conoce las rutas recomendadas y las medidas de seguridad implementadas para garantizar una experiencia segura en el Estadio GNP Seguros

Conciertos Bad Bunny en CDMX: Estas son las alternativas viales para entrar y salir del Estadio GNP

Por Fernando Huacuz
Todo listo para los conciertos de Bad Bunny en México (Especial)

Con el inicio de los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, las autoridades han implementado un operativo de seguridad y planeación vial para garantizar la seguridad de más de 500 mil asistentes.

El Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco, recibirá a miles de fans entre el 10 y el 21 de diciembre para su gira Debí tirar más fotos World Tour.

Dispositivo de seguridad para los conciertos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará más de mil 100 elementos, incluyendo patrullas, motopatrullas y drones, para controlar el acceso y la seguridad del evento.

También se contará con personal adicional de la Policía Bancaria Industrial (PBI) y la Subsecretaría de Control de Tránsito para regular la movilidad y los accesos al estadio.

Rutas viales recomendadas

Para evitar afectaciones viales en la zona, las autoridades sugieren tomar rutas alternas como:

  • Calzada Ignacio Zaragoza
  • Eje 3 Oriente
  • Presidente Plutarco Elías Calles
  • Avenida del Té

Se recomienda a los asistentes planificar su trayecto y consultar las actualizaciones viales en redes sociales oficiales.

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades piden que los asistentes usen ropa y calzado cómodo, eviten llevar mochilas u objetos peligrosos y sigan las señales de seguridad dentro del estadio. Además, se insta a los fans a permanecer atentos a las situaciones de riesgo y reportar cualquier incidente.

Con estas medidas, se espera que los conciertos de Bad Bunny en la CDMX sean una experiencia segura y fluida para todos.

