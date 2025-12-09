¿El hate ganó? Ángela Aguilar revela que dejará la música para debutar en la actuación

Ángela Aguilar Especial

Ángela Aguilar, una de las voces más destacadas del regional mexicano, ha sorprendido al mundo con una revelación inesperada sobre su futuro en el entretenimiento. En medio de las críticas y la presión mediática, la cantante de 22 años ha compartido que le gustaría explorar una nueva faceta: la actuación.

A pesar de su exitosa carrera en la música, Ángela está considerando seriamente dar el salto al cine o la televisión, algo que no sorprende tanto al saber que proviene de una familia con un legado en ambas disciplinas.

Ángela ha sido constantemente el centro de atención, tanto por su talento como por su vida personal. La noticia sobre su matrimonio con Christian Nodal fue uno de los puntos que la colocaron bajo el foco de la opinión pública, recibiendo críticas tanto positivas como negativas, sobre todo por la amistad que guardaba con la rapera argentina Cazzu y su actual esposo.

Sin embargo, ella ha dejado claro que las críticas, aunque a veces dolorosas, no la afectan como antes. “A veces, las críticas pueden lastimar, pero me estoy fortaleciendo y aprendiendo a no depender de la validación externa”, aseguró Ángela, quien ahora se enfoca en su bienestar y el apoyo de su familia.

¿Un futuro en la actuación?

En una entrevista reciente con Los Ángeles Times en Español, Ángela Aguilar confesó que le encantaría debutar en la actuación. A pesar de que su carrera se ha centrado principalmente en la música, la hija de Pepe Aguilar siente una fuerte conexión con el mundo de la interpretación. “Interpretar una canción es algo similar a actuar, porque tienes que sentir lo que estás cantando. Dramática soy, entonces quizás, quizás por ahí se puede hacer algo”, comentó la cantante.

El interés de Ángela por la actuación no es algo nuevo, ya que su familia tiene una rica historia en el cine y la música. Sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, fueron figuras destacadas tanto en la música como en la actuación, lo que podría haber influido en su deseo de explorar esta nueva faceta artística.

Además de su exitosa carrera musical, la influencia de sus abuelos en la vida de Ángela ha sido fundamental. Antonio Aguilar y Flor Silvestre no solo fueron íconos de la música mexicana, sino que también dejaron su huella en el cine, con películas como El bolero de Raquel y Emiliano Zapata. Este legado artístico podría ser la inspiración para que Ángela siga sus pasos y pruebe suerte en la actuación, además de seguir brillando en la música.