Anuncian preventa para el Vive Latino 2026

Preventa para el Vive Latino 2026

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino dio a conocer oficialmente el cartel completo de su edición 2026, una de las más esperadas por los amantes del rock, el ska, el hip hop y la música alternativa en México.

A través de sus redes sociales, el festival confirmó que los días 14 y 15 de marzo el Estadio GNP Seguros volverá a recibir a miles de asistentes que cada año se dan cita en uno de los eventos musicales más importantes del país.

En la imagen del anuncio se puede ver la distribución de bandas por día, algo que los fans habían pedido en repetidas ocasiones. La frase “¡Porque ustedes lo pidieron!” acompañó la publicación, lo que generó gran emoción entre los seguidores que esperaban con ansias el line up por jornada.

¿Qué grupos y artistas se presentarán el sábado 14 en el Vive Latino 2026?

El sábado 14 de marzo destaca por presentar una mezcla de grupos legendarios y artistas contemporáneos. Entre los nombres más llamativos se encuentran Cypress Hill, Juanes, Enanitos Verdes, Moenia, Maldita Vecindad y Love of Lesbian, además de clásicos como John Fogerty, El Gran Combo de Puerto Rico y Los Amigos Invisibles. También aparecen proyectos muy seguidos por las nuevas generaciones como Cuco, Trueno, Margaritas Podridas y Mc Davo. La jornada se completa con agrupaciones de culto como Enjambre, Erin Memento, Planta Industrial, Alcalá Norte, Los Viejos, Orqueska, Filtro, entre otros.

¿Qué grupos y artistas se presentarán el domingo 15 en el Vive Latino 2026?

Por su parte, el domingo 15 de marzo también llega cargado de propuestas fuertes y muy esperadas. Destaca la presencia de The Smashing Pumpkins, una de las bandas internacionales más influyentes de los años 90. También figuran Los Fabulosos Cadillacs, Fobia, Illya Kuryaki and the Valderramas, Moby (DJ Set), The Mars Volta, Santa Sabina, Hello Seahorse!, Dubioza Kolektiv y Dread Mar I. A ellos se suman propuestas emergentes y consolidadas como Reyna Tropical, Rusowsky, Monobloc, Hiromi, Allison, Avatar, Banda Machos y un espectáculo llamado Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2.

CARTELERA VIVE LATINO 2026

¿Cuándo se pueden cobrar los bolteos para el Vive Latino 2026?

El anuncio también informó que la preventa exclusiva con tarjeta Banamex iniciará el 12 de diciembre a las 14:00 horas, a través de Ticketmaster; debido a la alta demanda que ha caracterizado a las últimas ediciones, se espera que muchos boletos se agoten rápidamente.

Con un cartel amplio y diverso lleno de nombres que forman parte de varias generaciones musicales, el Vive Latino 2026 promete ser una edición memorable. Los fans ya se preparan para su compra.