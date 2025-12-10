Papá de Amy Winehouse inicia batalla legal por prendas subastadas de la artista El papá de Amy Winehouse estaría demandando a amigas cercanas de la cantante (EFE y @juliens_auctions)

El padre de Amy Winehouse, Mitch Winehouse está demandando a dos de las amigas cercanas de la cantante por supuestamente beneficiarse de la venta de dos prendas pertenecientes a la cantante en las subastas que se llevaron a cabo en 2021 y 2023.

Las amigas que están siendo demandadas por el padre de Amy Winehouse, actual administrador del patrimonio de su hija, son Catriona Gourlay y Naomi Parry, quienes habrían obtenido alrededor de 730,000 libras esterlinas (más de 17 millones de pesos mexicanos) por la venta de ropa de la cantante en una subasta.

Catriona Gourlay y Naomi Parry habrían conocido a Amy Winehouse a principios de los 2000, antes de que ella se hiciera famosa. Parry trabajó como estilista de Amy, siendo la creadora de algunos looks durante la última gira de la cantante.

De acuerdo con la agencia AFP, Mitch Winehouse declaró ante el Tribunal Superior de Londres que las amigas de Amy no tenían derecho a vender las pertenencias de su hija en las subastas que se realizaron entre noviembre de 2021 y mayo de 2023.

Según él, en estas subastas Catriona Gourlay y Naomi Parry vendieron 150 objetos que habían pertenecido a Amy Winehouse, incluidos vestidos que ella llevó en su última gira en junio de 2011.

El abogado Henry Legge, representante de Mitch Winehouse mencionó en el juicio que se llevó a cabo el pasado lunes 8 de diciembre que su cliente creía que cualquier suma recaudada de las ventas organizadas por Julien’s Auctions sería por objetos otorgados por él.

Asimismo, acusa a las amigas de Amy de no donar parte de las recaudaciones por los objetos que ellas subastaron a Amy Winehouse Foundation, siendo que en un inicio se había establecido que un tercio de lo obtenido por todas las ventas se destinaría a esta fundación.

Ante esto, la defensa de las amigas argumenta que la mayoría de los objetos habrían sido entregados o prestados por la cantante a ellas.

“Si un joven de 19 años regala una bufanda o un par de pendientes a sus amigos, nadie firma un contrato”. Fue lo que mencionó Ted Loveday, abogado de Catriona Gourlay.

El próximo viernes 12 de diciembre estaría finalizando el juicio, en el que posteriormente se decidirá una sentencia formal.

¿Cuáles son las prendas por las que el papá de Amy Winehouse está demandando a dos de las amigas cercanas de la cantante?

Uno de los vestidos subastados fue el que llevó Amy Winehouse en su última gira en junio de 2011, el cual se vendió en subasta por 243.200 dólares estadounidenses (más de 4 millones de pesos mexicanos).

Este vestido fue diseñado por Naomi Parry, amiga y estilista de Amy Winehouse, quien ahora está siendo demandada por su padre.

Se trata de un vestido mini halter ajustado al cuerpo, hecho a medida para Amy Winehouse y fue usado en lo que sería su última actuación en concierto en Belgrado, ya que la gira fue cancelada después de ese show.