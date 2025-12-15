Yandel Sinfónico llega a Veracruz: fechas, horarios y todos los detalles sobre la venta de boletos

Yandel, una de las figuras más influyentes del género urbano, anunció recientemente la llevada de su ambicioso show sinfónico a Veracruz , una propuesta que mezcla la potencia y trayectoria de sus canciones más icónicas con la elegancia de una orquesta en vivo.

Este no es un concierto más del artista, se trata de una remenbranza de su carrera con el toque musical de algo que, cualquiera pudo haber pensado que jamás pasaría.

Ahora, los temas que marcaron fiestas, amores y desamores durante la adolescencia de muchos, sonarán con cuerdas, metales y arreglos que prometen una experiencia completamente distinta.

¿Cuándo y dónde será el concierto sinfónico de Yandel en Veracruz?

La cita está confirmada para 2026, y el espectáculo llegará a uno de los recintos más importantes del estado: el Auditorio Benito Juárez, consolidando a Veracruz como una parada clave en esta nueva etapa artística del cantante.

Los boletos para el Yandel sinfónico en Veracruz saldrán a la venta este lunes 15 de diciembre a partir de las 11:00 de la mañana a través de la plataforma Superboletos.

¿Qué canciones toca Yandel en el show sinfónico?

Aunque el setlist se mantiene bajo llave cada fecha, se espera que el repertorio incluya los éxitos que ya hemos visto en plataformas como YouTube, tales cómo:

Encantadora

Teléfono

Mírala bien

Rakata

Ahora es

Pam Pam

Nunca me olvides

Mayor que yo

Entre otros de los éxitos más representativos de su carrera, tanto de su etapa en dúo como en su faceta de solista, adaptados a un formato sinfónico que resalta melodías, letras y atmósferas.

Este tipo de conciertos suelen apostar por versiones extendidas, intros instrumentales y momentos diseñados para dejar que la música golpee distinto a los fans que incluso podrían no imaginar su canción favorita representada en música completamente diferente.

El concierto sinfónico de Yandel no solo atraerá a fans del reguetón, sino también a quienes buscan experiencias musicales fuera de lo convencional. Perreo, sí, ero con más elegancia que nunca.