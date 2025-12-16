Todavía está en México: captan a Dua Lipa cenando con su pareja en este restaurante de CDMX

Dua Lipa ya ofreció sus conciertos de la gira “Radical Optimist Tour” en México, pues fueron presentados los días 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, cerrando su gira mundial con gran éxito y versiones especiales de canciones mexicanas, como lo fue la presencia de Fher Olver de Maná, quien cantó en el escenario “Oye mi amor” frente a 65,000 personas.

🇲🇽 | Dua Lipa y Callum Turner anoche en un restaurante de la CDMX.



©️raulillito pic.twitter.com/FwAZ7NJEBW — Dua Lipa México (@dualipamexico) December 16, 2025

La cantante británica parece enamorada de tierras mexicanas, pues a dos semanas de que sus shows concluyeran en el país, se encuentra aún presente; si bien dio conciertos privados en Cancún, fue vista también ayer comiendo junto a su novio, el actor Callum Turner, en el restaurante Máximo Bistrot, en la colonia Roma de la CDMX.

¿Cómo fueron los conciertos privados de Dua Lipa en Cancún?

El viernes 12 de diciembre, Dua Lipa participó en un evento privado de una empresa estadounidense para cantar algunos de sus éxitos. El concierto fue extremadamente exclusivo para trabajadores y socios en un hotel de Cancún, México.

La empresa que trajo el show de Dua fue la compañía Power Home Remodeling, una empresa estadounidense del sector energético que cada año organiza el evento Quest by Power.

En dicho evento, los trabajadores y socios de la organización asisten a disfrutar de un festival con numerosas actividades. “Nuestro evento anual de reconocimiento a los empleados ofrece bienestar integral, música en vivo y oportunidades ilimitadas para la expresión creativa”, describió la empresa en redes sociales.

El evento se llevó a cabo en el Hotel Moon Palace de Cancún, ubicado en la Riviera Maya de México. Aparte de Dua Lipa, también han formado parte de estas celebraciones los raperos Shaboozey y Kid Cudi, la banda australiana Rüfüs Du Sol y el grupo Kings of Leon.

¿Bad Bunny invitará a Dua Lipa a su concierto?

Como se ha venido haciendo desde el 10 de diciembre, Bad Bunny ha traído invitados cada noche al GNP Seguros de la CDMX para sorprender a sus fans con una presentación especial y única de cada noche.

Actualmente, y ante la aún presencia de Dua Lipa en México, los fans tienen la esperanza de que la británica pueda hacer presencia en los conciertos; sin embargo, la lista que en algún momento fue publicada como posibles invitados especiales del conejo malo no ha sido del todo cierta; por lo tanto, la idea de que Dua se presente en el GNP es casi nula, pero la esperanza es lo último que muere.