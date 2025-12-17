“20 días para ser primera dama”: Melania Trump lanza el primer tráiler de su documental autobiográfico

El primer tráiler, difundido por Fox News, tiene una duración de un minuto y plantea la premisa central del proyecto: “Sé testigo: 20 días para convertirse en primera dama de los Estados Unidos”, un recorrido por el periodo previo a asumir uno de los roles más visibles de la política estadounidense.

La película se estrenará en cartelera internacional el próximo 30 de enero de 2026. El documental estará dirigido por Brett Ratner, cineasta señalado públicamente por múltiples acusaciones de abuso físico y sexual, y producida por Amazon MGM, lo que ha generado controversia desde su anuncio.

‘Melania’ narra cómo la primera dama asumió uno de los roles más visibles de poder en EE.UU.

El proyecto busca ofrecer un perspectiva íntima de la vida de Melania Trump. El documental se adentra en los primeros días enlos que asumió su papel dentro del escenario político estadounidense y complementa su audiolibro “Mi historia. Mi perspectiva. La verdad”, donde relata los episodios más importantes de su vida pública.

El lanzamiento del tráiler se produjo dos semanas después de que Melania anunciara su nueva compañía de producción audiovisual, Muse Films. “Muse” (“musa”) fue el nombre clave utilizado por el Servicio Secreto para referirse a la primera dama durante el primer mandato de Donald Trump.

la presentación de esta productora sugiere que Melania Trumo planea mantenerse activa en la industria cinematográfica, más allá de su rol institucional.

Tras su paso global por salas de cine, ‘Melania’ llegará exclusivamente a Amazon Prime Video, decisión que garantiza una amplia distribución para una producción que ya ha comenzado a generar debate.