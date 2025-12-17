Andrés Zepeda: Bogotá, un homenaje íntimo a la ciudad que lo vio crecer

Andrés Cepeda presenta "Bogotá" Foto: Especial

El momento que vive Andrés Zepeda no es casualidad. Entre reconocimientos internacionales, un álbum profundamente personal y una gira que lo traerá por primera vez al Teatro de la Ciudad de México, el cantautor colombiano atraviesa una etapa de plenitud creativa. Bogotá, su más reciente producción —ganadora del Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Tradicional y nominada al Grammy como Best Latin Pop Album— es mucho más que un disco: es un regreso emocional a la ciudad que lo vio crecer.

“Lo estoy viviendo con mucha alegría y agradecimiento”, confiesa Zepeda. “Cuando uno hace un trabajo musical que mira hacia adentro, desde la introspección y la naturalidad, eso termina resonando en otras personas”.

Ese ejercicio introspectivo tuvo uno de sus momentos más simbólicos el pasado 6 de agosto, cuando Zepeda celebró el cumpleaños de Bogotá con dos conciertos en el Teatro Colón, uno de los recintos más emblemáticos de la capital colombiana. No fue un escenario elegido al azar.

“Fue el primer teatro que visité, con el que soñé alguna vez tener una carrera”, recuerda. “La mejor manera de homenajear a Bogotá era cantarle en ese escenario”.

Ambos conciertos fueron grabados en video, consolidando un testimonio audiovisual que refuerza la dimensión emocional del proyecto.

De Bogotá a México: un nuevo encuentro

Ese mismo espíritu viajará ahora a México. El próximo 26 de febrero, Andrés Zepeda presentará Bogotá en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un debut que lo entusiasma particularmente.

“Es muy bonito poder traer por primera vez este espectáculo a México, en un teatro icónico y hermosísimo”, dice. “No había tenido oportunidad de visitarlo, mañana voy a ir a conocerlo. Me parece el lugar perfecto para presentar este álbum”.

Dentro de Bogotá Deluxe, el octavo sencillo, “Tú”, ocupa un lugar especial. Zepeda lo describe como la canción más romántica del álbum, dedicada a su esposa Elisa.

“Es el amor de mi vida”, afirma. “Me ha dado una tranquilidad emocional y una estabilidad que me permite concentrarme en mi trabajo. Se merecía una canción”.

Redescubrir la ciudad, redescubrirse a uno mismo

El proceso creativo del álbum fue casi literal: caminar la ciudad, volver a los lugares de la infancia, dejar que la memoria hiciera su trabajo. Todo comenzó cuando Zepeda regresó a vivir a la casa donde nació.

“Fue muy emocionante y muy impresionante”, recuerda. “Me encontré con el espacio de mi niñez, pero también con las ausencias, empezando por mi mamá”.

De esa experiencia nació la canción Bogotá, detonante del proyecto completo. A partir de ahí, el método fue claro: recorrer calles, cafés, teatros y avenidas, cuaderno en mano y notas de voz activas.

“Redescubrí la ciudad y mis historias en ella. Lugares que daba por sentados volvieron a tener un significado distinto”.

Ese viaje personal se refleja también en la producción musical. Zepeda decidió que cada canción sonara como el momento de su vida al que pertenece.

“Los recuerdos más viejos tienen un sonido de esa época; los más nuevos buscan los sonidos del momento en que ocurrieron”, explica. “Ese fue mi mapa”.

El disco se grabó “a la antigüita”: sesiones largas, músicos tocando juntos, tecnología acorde al tiempo de cada historia. Una apuesta consciente por el formato álbum en una era dominada por los sencillos.

“Es mucho más entretenido sumergirte en el mundo que te propone un artista”, sostiene.

Colaboraciones que expanden el universo de Bogotá

La edición Bogotá Deluxe incluye colaboraciones con Ha*Ash, Luis Fonsi y Morat, cada una con un propósito narrativo distinto.

Con Ha*Ash, Zepeda imaginó a las artistas como visitantes que descubren Bogotá por primera vez. Con Fonsi, exploró la nostalgia de los amores que no fueron. Y con Morat, en su cuarta colaboración juntos, abordó una idea profundamente bogotana: aparentar estar bien cuando por dentro no lo estás.

“‘Bien’ es sobre esa fachada positiva que tenemos, aunque la realidad sea otra”, explica.

La noche del Latin Grammy fue intensa, incluso divertida. “Me preparé con unos tequilitas”, dice entre risas. Pero más allá de los nervios, el reconocimiento significó algo mayor.

“Reconoce el trabajo de un equipo enorme y el valor de hacer un álbum completo, con narrativa, estética y profundidad”.

Lo que viene: giras y nuevos comienzos

Tras cerrar su gira en Colombia, Zepeda prepara una etapa internacional: México en febrero, Estados Unidos en mayo con más de 18 fechas, y un espectáculo que combina Bogotá con lo más representativo de su repertorio.

“Es un show muy lindo, con músicos increíbles, historias y una narrativa que atraviesa todo el concierto”.

¿Se agotó Bogotá como fuente creativa? Zepeda es claro: aún quedan historias, pero es momento de dejar reposar el álbum.

“Hay que no abusar de la buena energía que trajo este disco. Seguimos adelante con algo diferente”.

Antes de despedirse, deja la invitación abierta: seguir el camino de este proyecto en sus redes sociales. Bogotá ya dijo mucho. Y, sin embargo, Andrés Zepeda parece tener todavía mucho más que contar.