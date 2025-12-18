¿Cristiano Ronaldo debuta como actor?: Esto se sabe de su participación en Rápidos y Furiosos

Cristiano Ronaldo en Rápidos y Furiosos 11 Vin Diesel, protagonista de la saga Rápidos y Furiosos, confirmó a través de redes sociales que están escribiendo un papel para Cristiano Ronaldo.

Vin Diesel, productor y actor protagonista de la franquicia cinematográfica Fast & Furious (Rápidos y Furiosos), publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que está acompañado por Cristiano Ronaldo; aparentemente, el legendario futbolista podría participar en la próxima entrega de la saga.

“Hemos escrito un papel para él”, compartió Diesel en su publicación, despertando inmediatamente la emoción entre los fanáticos y fanáticas, tanto de la serie de películas, como del jugador.

Cristiano Ronaldo... ¿se une a Rápidos y Furiosos?

Diesel, quien interpreta al protagonista Dominic Toretto en la saga de películas con más de dos décadas en la industria, compartió a través de redes sociales una fotografía junto a Cristiano Ronaldo; en la descripción, agregó “Todo el mundo preguntó si estaría en la mitología ‘Fast’... y debo decirles, él es auténtico (he’s a real one)”.

En esa misma publicación, donde Diesel y Cristiano muestran sus pulgares arriba acompañados de una sonrisa, el actor comentó que, tanto él como los co-escritores de Rápidos y Furiosos, “están escribiendo un papel para él”.

Las especulaciones sobre cuál será el rol de Cristiano Ronaldo en la famosa saga de automóviles y familia están corriendo por todo el internet.

Algunas personas afirman que será importante, otras mantienen la idea de que se tratará sólo de un cameo; otras más, escépticas, aún dudan si la foto es real o generada por Inteligencia Artificial (IA).

Cristiano Ronaldo posa con el reparto de Rápidos y Furiosos: ¿Real o IA?

Vin Diesel no fue el único rostro célebre de la franquicia que sugirió la presencia del futbolista en la próxima película de Rápidos y Furiosos, pues el actor Tyrese Gibson —quien interpreta a Roman ‘Rome’ Pearce— también compartió una foto acompañado con Cristiano Ronaldo.

En la publicación de Gibson, también aparecen más rostros célebres de la franquicia, entre ellos: Michelle Rodríguez y Dwayne ‘La Roca’ Johnson.

“¡Bienvenido a la familia, Cristiano Ronaldo!" El baile global acaba de entrar a nuevas alturas", escribió Tyrese en la descripción de la fotografía grupal.

Al igual que sucedió con Diesel, esta publicación volvió a levantar el ruido alrededor del tema y las interacciones del público incrementaron respecto a si Cristiano Ronaldo realmente dará un salto a la actuación con Rápidos y Furiosos, o si la fotografía había sido obra de la IA.

Para despejar las dudas, internautas se dieron a la tarea de verificar la autenticidad de la foto, encontrando —a través del chatbot de IA de Elon Musk— que la fotografía de Cristiano Ronaldo con el reparto de la saga mostraba características de manipulación digital.

¿En qué película de Rápidos y Furiosos saldrá Cristiano Ronaldo?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que Ronaldo se unirá a la franquicia cinematográfica, pues todo lo que se conoce por ahora es que Diesel está escribiendo un papel para el futbolista.

Sin embargo, en caso de que la noticia fuera a confirmarse, Cristiano Ronaldo participaría en la undécima entrega de la saga Rápidos y Furiosos, la cual lleva por nombre Fast X: Part II, prevista a ser la última película de la saga principal.

De acuerdo con declaraciones antes realizadas por Diesel, se espera que la película se estrene en abril del año 2027.

Mientras la incertidumbre continúa, muchos fanáticos y fanáticas están emocionados por la idea, así como también la han tomado con humor.

“Giro de trama: Cristiano Ronaldo usa el poder de la familia para ganar la Copa Mundial”, comenta uno de los internautas, aludiendo al mensaje particular de la saga.