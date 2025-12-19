Celeste Sanazi estrena “Cúlpame”, un tema donde la pasión se encuentra con el ritmo

En 2026 lanzará un nuevo álbum con canciones potentes y emotivas, que invitan a bailar, sentir y reflexionar Foto: Cortesía

La artista argentina radicada en México, Celeste Sanazi, lanza su nuevo sencillo “Cúlpame”, una salsa intensa y emotiva que convierte la complejidad de las relaciones humanas en una experiencia musical vibrante. Con una producción cuidada y rica en matices, este sencillo, que ya se encuentra en plataformas digitales, marca el inicio de una etapa de mayor profundidad interpretativa y madurez artística.

“Cúlpame es la canción que cuenta sobre sentirse tan víctima como victimario en esas relaciones que, por no saber irse a tiempo, todo puede terminar peor de lo que ya un final se siente. Fue un hermoso desafío poder componer con una letra tan sencilla pero directa, y una producción de salsa tan poderosa como se logró hacer sonar”, comenta Celeste sobre su nuevo tema.

Además, en YouTube ya se puede disfrutar del video, el cual cuenta con toda una estética visual seductora. Desde los planos, la elección de los colores, todo relata una historia dispuesta a cautivarte. El video, dirigido por Diana Martínez y Guigo Sánchez, narra de manera misteriosa y sensual el trasfondo de una ruptura amorosa. “Todos los visuales que producimos tienen un guiño cinematográfico. La narrativa del video muestra los colores emocionales a través de la coreografía, la paleta de colores y el diseño fotográfico. Todo está pensado para que la suma de las partes tenga un condimento poderoso a la hora de contar la historia”, explica Celeste.

Por otro lado, Celeste fusiona música y actuación para crear un universo artístico donde las historias intensas y honestas se mezclan con raíces tropicales, pop y guiños urbanos. Sus canciones abordan vínculos, deseo y transformación personal desde una mirada femenina auténtica, combinando sensibilidad, ironía y carácter. Al respecto, comenta: “No creo que sea un género lo que define mi proyecto. Este disco tiene ritmos latinos, cumbia, salsa, electro tango y guiños urbanos. Tiene mucha fuerza y letras muy poderosas para ‘decir’ lo incómodo.”

Su inspiración proviene de lo que incomoda decir, de las injusticias y de los temas delicados, del amor y el desamor. Además, su experiencia en producciones para Netflix, Paramount, Nickelodeon, Telefé, Televisa y Viacom le ha permitido aprender que el equipo y la pasión por el proyecto son claves para lograr resultados sólidos y sostenibles.

Celeste ha logrado fusionar su experiencia como actriz con su pasión por la música, consolidando un camino que sigue en ascenso y donde hoy su enfoque principal está en la música. Como ella misma recuerda: “El arte siempre fue lo más seguro de mi camino. La música vino de la mano de la comedia musical. Componer música nació sin querer y por un deseo de poder decir lo que en el día a día no es tan fácil. Para mí, la música tiene un superpoder y me importa mucho sacarle jugo a usarlo a favor.”

El próximo año se perfila como un periodo de gran creatividad y crecimiento en la carrera de Celeste, con nuevos proyectos que consolidarán su camino en la música y permitirán profundizar en su universo artístico. Entre ellos, un nuevo álbum que promete sorprender a su público con canciones potentes y emotivas. “Cada canción tiene una agudeza en la letra y una producción musical que te levanta de la silla para bailar, sentir y pensar. Todo junto. Me entusiasma mucho poder compartir cada tema porque viene con una fuerza que hasta a mí me hace sentir orgullosa y ansiosa de poder compartir”, adelantó.

Celeste sigue transformando cada experiencia en canción, explorando emociones complejas y llevándolas al escenario. Con “Cúlpame” y los proyectos que se vienen en 2026, demuestra que su música no solo se escucha, sino que se siente, invitando a su público a vivir, bailar y reflexionar junto a ella.