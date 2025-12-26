¿Qué enfermedades padece Tylor Chase? Estos son los diagnósticos de la exestrella de ‘El Manual de Ned’

Tylor Chase Desde hace meses, usuarios en redes sociales han reportado verlo en las calles de California y han tratado de ayudar al actor.

La situación de Tylor Chase, ex estrella juvenil de Nickelodeon, se complicó recientemente de nueva cuenta luego de que abandonara el hotel que su ex compañero David Curtis Lee rentara para él en Nochebuena. Según los reportes, causó destrozos y escapó del lugar, negándose nuevamente a recibir atención médica. Esta es la situación de salud mental que sufre Chase y las razones por las que familiares y amigos han batallado para ayudarlo.

¿Qué enfermedades mentales tiene Taylor Chase?

La familia del exactor infantil Tylor Chase, conocido por su papel como Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon: “El Manual de Supervivencia Escolar de Ned”, ha ofrecido detalles oficiales sobre los diagnósticos de salud mental que padece y las razones que lo han conducido a vivir en situación de calle en los últimos años.

Según declaraciones de su padre, Joseph Méndez Jr, Chase fue diagnosticado con trastorno bipolar y esquizofrenia durante su adultez temprana, condiciones que requieren tratamiento médico constante y supervisado. El padre explicó que estas enfermedades mentales no surgieron de manera repentina, sino que se agravaron con el tiempo tras el alejamiento de la estructura y apoyo profesional que tenía durante su carrera como actor infantil.

La familia ha señalado que Chase ha rechazado de manera repetida tratamiento médico y asistencia profesional permanentes, a pesar de los esfuerzos por mantenerlo en programas de rehabilitación y supervisión farmacológica.

¿Por qué Tylor Chase está en situación de calle?

El padre de Chase atribuye la prolongada situación de calle de su hijo a una combinación de factores médicos y personales. Méndez Jr. ha señalado que la persistencia de los trastornos mentales sumada al consumo de sustancias complicó los intentos de estabilidad y tratamiento a largo plazo. Fue durante la última década que la familia buscó opciones de tratamiento, incluyendo apoyo en consumo de drogas y atención de salud mental, sin lograr una adherencia continua al cuidado médico por parte de Chase.

La falta de aceptación de ayuda profesional y la intermitencia en la medicación han derivado en episodios en los que Chase ha rechazado ofertas de refugio, servicios sociales y atención institucional, conductas que han sido interpretadas por sus seres queridos como parte de su padecimiento psiquiátrico más que de una decisión consciente de quedarse en la calle.

Daniel Curtis Lee sigue buscando ayudarlo

Mientras tanto, David Curtis Lee, quien interpretó a ‘Cookie’ en la misma serie de Nickelodeon ha publicado recientemente en redes sociales sus esfuerzos por ayudar a Tylor Chase, a quien le rentó una habitación hotel para que pasara Navidad.

Daniel Curtis Lee 'Cookie' se puso en comunicación de nueva cuenta con Tylor Chase para buscar llevarlo a rehabilitación. (Juan Carlos Navarro)

Este viernes 26 de diciembre, plublicó en sus historias de Instagram que está hablando con Taylor Chase por videollamada para seguir intentando ayudar a su amigo.